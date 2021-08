Udsigten fra Skovtårnet er smuk, men snart kommer man forhåbentligt til at kunne spise middag med udsigten til Skovtårnet i baggrunden.Foto: Cecilie Hänsch

Nyt tårn på vej hos Camp Adventure

Skovtårnet i Rønnede får efter planen snart selskab af endnu et tårn, der skal danne centrum for klatreparken, og som efter planen skal huse både en restaurant og et mødelokale.

Da Jesper Mathiesen og Kasper Larsen fra Camp Adventure i sin tid fik idéen til Skovtårnet, var der ikke mange, der havde spået det den store succes.

Tårnet var for dyrt, og de fleste kritikere tvivlede også på, at man overhovedet kunne få tilladelse til at bygge det i en dansk skov, men de to visionære virksomhedsejere fik stik imod alles forventninger deres Skovtårn, og nu ser det ud til, at de får et tårn mere.

For selvom blomstermarken netop er blevet indviet, så arbejder Jesper Mathiesen konstant på, at videreudvikle Camp Adventure.

- Vi er gået i gang med at arbejde på tårn nummer to, og lokalplanen er allerede på plads, så vi mangler kun de sidste tilladelser, som gør, at vi kan lave restaurant og mødelokaler på toppen af det nye tårn, fortæller Jesper Mathiesen, der er administrerende direktør i Camp Adventure.

Noget helt andet Tårnet bliver efter planen 22 meter højt, og det bliver bygget af overskudsstål fra det midlertidige indertårn, som blev opført, da man i sin tid byggede Skovtårnet.

Selvom arkitekterne ikke er færdige med visualiseringerne til det nye tårn endnu, så kommer udseendet i følge Jesper Mathiesen til at skille sig ud fra Skovtårnet.

- Det bliver noget helt andet. Det nye tårn bliver et aktivitetstårn, som samtidig bliver udgangspunkt for klatreparken, og alt, hvad der hedder aktiviteter, kommer til at foregå i den del af skoven, så der bliver ro ovre ved Skovtårnet. Derudover er det planen at lave en restaurant og mødelokaler på toppen, så man kan holde konferencer eller spise middag med udsigten til Skovtårnet i baggrunden, fortæller han.

Altid nye idéer Der er med andre ord gang i den hos Camp Adventure , og spørger man Jesper Mathiesen, så handler det også om at holde gryden i kog, hvis man ikke vil gå i stå.

- Vi arbejder hele tiden på nye måder at udvikle os på, men det skal selvfølgelig være tiltag, der giver mening i forhold til det, vi laver. Så kan det godt være, at idéerne ikke kan føres ud i livet med det samme, men så har man en skatkiste, som man altid kan hive planer op af, hvis der lige bliver tid, griner han.

Udover aktivitetstårnet bliver der udvidede overnatningsmuligheder, og så skal blomstermarken også videreudvikles.