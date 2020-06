Nyt slagsmål om sfo-penge

Hos BUPL har man kæmpet for at beholde de såkaldte aktivitetsmidler i sfo’erne, men nu er pengene ifølge BUPL tilbage på forhandlingsbordet.

Normeringerne i sfo'erne har været et voldsomt debatteret emne i Faxe Kommune den seneste tid. Først flyttede politikerne i Faxe Kommune en del af pengene til normeringer fra sfo'ernes normeringer over til de såkaldte aktivitetsmidler, og sagde at man stadig kunne bruge dem på normeringer. Så valgte administrationen at inddrage en del af aktivitetsmidlerne i deres sparekatalog, der skulle imødekomme det forventede merforbrug på 40 millioner, som kommunens budget pludselig viste, og efter en demonstration arrangeret af BUPL valgte børn- og læringsudvalget at droppe administrationens nedskæringer i aktivitetsmidlerne.

