Se billedserie Camilla Meyer stiller sig igen til rådighed som spidskandidat for socialdemokraterne i Faxe Kommune. Foto: Cecilie Hänsch

Nyt kampvalg hos S

Faxe - 03. april 2021 kl. 10:47 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Først var der to, så var der én, så blev hun væltet, så var der tre - og nu er der to kandidater i spil til at blive Socialdemokratiets borgmesterkandidat.

»Tre kandidater har meldt sig på banen. Det er Randi Onsberg Johansson, Anders Franssen og Camilla Meyer.«

Sådan lød det torsdag formiddag fra fællesledelsen i socialdemokratiet i Faxe Kommune.

Efter at partiforeningens medlemmer har vraget Christina Birkemose som borgmester-kandidat, har medlemmerne relativt travlt med at finde den person, der skal stå i spidsen for partiets valgkamp op til kommunalvalget 16. november.

Allerede fredag morgen blev valget dog gjort lettere: For nu er der ikke tre, men kun to aspiranter til spidskandidat-posten.

Randi Onsberg Johansson har valgt at trække sig fra valget af personlige årsager; men forventer stadig at stille op til kommunalvalget for Socialdemokratiet.

Det efterlader altså partiforeningens medlemmer med valget mellem Camilla Meyer og Anders Franssen.

Camilla Meyer var også kandidat til borgmesterkandidat-posten for halvandet år siden, hvor hun blev slået stort af Christina Birkemose.

Hun har siddet i Faxe Byråd i knap otte år, er oprindeligt uddannet sygeplejerske og er i dag fagchef for det nære sundhedsvæsen i Greve Kommune.

Hendes modkandidat denne gang er Anders Franssen, der er uddannet pædagogisk assistent og friluftsinstruktør. Han arbejder i socialpsykiatrien og har tidligere været selvstændig, og efter at have været medlem af Socialdemokratiet i halvandet års tid er han nu blandt andet medlem af fællesledelsen for partiforeningerne i Faxe Kommune.

Anders Franssen lægger ikke skjul på, at han er stor fan af Christina Birkemose.

Derfor vil han også arbejde for at fortsætte den linje, Christina Birkemose har lagt i partiet og i byrådet.

- Christina var helt klart min kandidat. Jeg vil - ligeson hende - arbejde for at der er sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi gør. Skabe en solidarisk tilgang, så mindretallet også bliver hørt, siger han.

- Jeg vil arbejde for den politik, Christina står for, siger Anders Franssen.

Christina Birkemose blev gået som borgmesterkandidat i Socialdemokratiet i Faxe Kommune torsdag 11. marts

Det skete med stemmerne 101 mod 89 og seks blanke stemmer.

Op til afstemingen om Christina Birkemoses fortsatte borgmester-kandidatur er det ikke ro, der har kendetegnet Socialdemokratiet.

Men det skal det være fremover, mener både Camilla Meyer og Anders Franssen:

- Det er vigtigt for mig, at vi alle sammen føler, at processen er god, for vi skal jo også kunne arbejde sammen som kandidater bagefter, siger Camilla Meyer.

- Jeg vil skabe ro i partiet og arbejde for at Socialdemokratiet bliver bredt favnende - som skaber resultater ved at søge midten, siger Anders Franssen.

Ser man rent lokalpolitisk på de to spidskandidat-kandidater, så er Anders Franssen godt nok opvokset i et hjem præget af stor politisk aktivitet, men i forhold til byrådsarbejde har han ingen erfaring.

Camilla Meyer kan til gengæld fremvise et cv, der blandt meget andet politisk indeholder snart otte års plads i Faxe Byråd.

Dertil kommer hendes civile karriere, hvor hun arbejder med sundhed i kommuner og er tidligere sundhedschef i Faxe Kommune.

- Jeg vil rigtigt gerne gøre en forskel, og jeg synes, jeg har det, der skal til for at blive en god borgmesterkandidat, siger Camilla Meyer.

Begge kandidater er blevet opfordret af deres bagland til at stille deres kandidatur til rådighed.

For Camilla Meyers vedkommende er det i omegnen af 50 personer - inklusiv hele bestyrelsen for den ene af partiforeningerne.

- Partipolitisk arbejde er en holdsport, og spidskandidaten kan ikke stå alene. Vi har allesammen forskellige roller, og nu stiller jeg mig altså igen til rådighed som spidskandidat, siger Camilla Meyer.