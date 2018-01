Se billedserie HTTs formand Maria Schiøler og resten af bestyrelsen, ægtefæller og hallens personale er i fuld sving med at gøre klar til åbningen af det nyt fitnesscenter.

Nyt fitnesscenter i Haslev

Faxe - 09. januar 2018 kl. 17:02 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været planlagt længe, og nu ligger datoen fast. Gymnastikformand i Haslev TT, Jesper Niehues, inviterer til åbningsfest søndag den 21. januar klokken 14 til 16, når Haslev TT åbner deres helt nye fitnesscenter i de nyrenoverede lokaler, som ligger foran Haslev Hallernes Hal A, der hvor Renfysik tidligere lå.

Der er netop åbnet op for tilmelding, og der vil være mulighed for at træne dagligt fra klokken 6 til 22 fra den 22. januar.

- Haslev TT Drop-In & Fitness er skabt ud fra Haslev TTs gamle foreningsånd, og er baseret på frivillige kræfter. Det betyder at vi, som vi altid har gjort, ved at tilbyde motion til alle aldersgrupper, og alle har mulighed for at have indflydelse på udviklingen i Haslev TT Drop-In & Fitness, siger Jesper Niehues.

- Vi er stadig i gang med at sætte lokalet i stand. Vi får maskinerne torsdag i denne uge, og uddannelsen af 12 nye instruktører begynder på fredag og fortsætter i uge 7. Uddannelsen er lavet i samarbejde med Anja Lygum fra DGI Storstrømmen og deres fitnessinstruktører, siger han.

Der startes op med et bredt udvalg af fitnessudstyr, som burde dække de flestes træningsbehov, og priserne bliver 139 kroner om måneden for Drop In holdtræning, 159 kroner for fitnesstræning og 159 kroner for en samlet pakke med Drop In og Fitness.

Der er desuden 10 procent rabat, hvis man binder sig for seks måneder.

- Vi tilbyder gratis oprettelse indtil 31. januar, og der er en gratis sportstaske med drikkedunk til de første 200 medlemmer, fortæller Jesper Niehues og henviser til www.htt.dk for yderligere information.