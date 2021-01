Nye veje til fællesskabet for børn i 4H

Hundredvis af glade børn plejer at mødes for at vise deres kæledyr frem på Roskilde Dyrskue i starten af juni måned.

- Online kan alle være med alligevel. 4H Challenge er en aktivitet, som vi kan bruge fremadrettet, cororna eller ej. Du lægger en video op med dig og dit kæledyr, og så kan den ses lige nu og her. Børnene har et stort behov for at kunne være en del af et fælleeskabet. Hver for sig. Mange går til fodbold eller håndbold, men det er ikke alle, der syntes det er sjovt. I 4H kan børnene finde et frirum omkring deres dyr eller det stykke have, som de dyrker grøntsager på, siger Dorte Kimer.