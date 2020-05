Nye udstillinger på Østsjællands Museum

I kølvandet på coronakrisen genåbner Østsjællands Museum sine nye udstillinger på Rådhusvej 2 i Faxe, men det bliver slet ikke som før, for museet rummer to nye særudstillinger.

- I forbindelse med kriser oplever vi forandringer, der kan ændre vores syn på livet, os selv og samfundet. En situation som mange måske nikker genkendende til for tiden? Med afsæt i egnsfolk fra Faxe og Stevns områderne formidler museet det liv og de valg, folk har måtte gennemleve for at overleve, fortæller hun om udstillingen, der åbner den 8. juni klokken 11.00.

Udstillingen »DinosaurLiv« har nemlig indtaget Geomuseum Faxe, og de bedste fossiler har derfor fundet en ny plads på Rådhusvej 2 under særudstillingen »Fossiljægerens Skatkammer«. Her fremvises de bedste fund fra Faxe og Stevns, og det bliver en attraktiv oplevelse for alle, der vil forundres over det dyreliv der var i vandene over Danmark for 66-63 millioner år siden.