Fra venstre: Christian Bøcker Sørensen, Bent Ole Bærenholdt og Ida Cecilie Lynggaard udgør sammen med Søren Butzbacker og Gunvor Bjerglund Thomsen bestyrelsen i Vision Haslev.Privatfoto

Nye traditioner: Vision Haslev vil sætte borgerne i centrum

Faxe - 27. september 2021 kl. 14:32 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Haslev: Skoleby, stationsby og »Byen i det grønne«. Haslev har haft mange mærkater gennem tiden, men hvor de har været opfundet af politikere, branding-folk eller turismeorganisationer, så vil foreningen »Vision Haslev« lade borgerne bestemme, hvad byen skal være kendt for i fremtiden.

Bag Vision Haslev står Ida Cecilie Lynggaard, Christian Bøcker Sørensen, Bent Ole Bærenholdt, Søren Butzbacker og Gunvor Bjerglund Thomsen, og i første omgang handler det om at samle medlemmer, så foreningen kan få så bredt et netværk som muligt.

- Vi vil gerne give borgerne en platform, hvor vi sammen kan diskutere, hvilken identitet byen skal have i fremtiden, og hvor man selv kan bidrage til at præge den. Vi håber at kunne blive til et konstruktivt talerør og danne samskabelse, mellem borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere, så vi i fællesskab kan bidrage til fremtidens udvikling, siger Christian Bøcker Sørensen

Lokale idéer

En del af foreningens aktiviteter kommer til at være fokuseret på at skabe nye traditioner, arrangementer og måske at bidrage til allerede eksisterende arrangementer. Både kulturnatten, Las Vegas Night og 1. maj er noget, der samler byen, og Vision Haslev vil gerne bidrage til de eksisterende arrangementer, men også at skabe nye tiltag og traditioner som er drevet af borgernes engagement og interesser.

- Der findes borgerforeninger rundt om i hele landet og vi har endda flere her i kommunen, men der mangler én i Haslev. Det er vigtigt redskab i den demokratiske proces, og fungerer som brobygning og skaber engagement i lokalmiljøet. Så vi håber med foreningen at kunne bidrage konstruktivt til den videre udvikling, fortæller Christian Bøcker Sørensen.

På lidt længere sigt er det meningen, at Vision Haslev både skal stå for at lave arrangementer, agere bindeled mellem foreninger eller lokale ildsjæle, der kan have glæde af et samarbejde og være et talerør for borgerne i Haslev i forhold til byrådet.

Til at starte med går det dog primært ud på at samle kræfter, så visionerne kan føres ud i livet.

- Nu har vi dannet en bestyrelse, og så handler det bare om at få så mange som muligt til at melde sig ind. Man skal ikke betale kontingent, og man må gerne melde sig ind, selvom man måske ikke har en idé til en ny festival eller et stort arrangement. Det vigtigste er, at vi får samlet foreninger og folk, der gerne vil være med til at udvikle byen, så vi kan få inspiration og danne synergier med hinanden, siger Ida Cecilie Lynggaard.

En mellemting

Vision Haslev håber på at få medlemmer, der vil bidrage med idéer til nye traditioner og aktiviteter for Haslev, for byen har ifølge folkene bag den nye forening en udformning, der gør den unik i forhold til de øvrige byer i området.

- Da jeg flyttede tilbage til Haslev, efter at have boet flere år i København, lade jeg særligt mærke til, at folk her i byen lige hilser på hinanden på gaden, og det bliver man altså glad af. Vi er ikke en storby, hvor folk aldrig hilser, men vi er med længder kommunens største by, og vi skal lukrere på, at vi har muligheden for at lave en by, hvor der sker en masse, men uden at vi mister fællesskabet, siger Christian Bøcker Sørensen.

Indtil videre har Vision Haslev arrangeret et debatmøde op til kommunalvalget, og det kommer til at foregå på Haslev Idrætsefterskole den 9. november klokken 19-21.

Foreningen har som ambition at man i løbet af de næste måneder udarbejder en aktivitetskalender for 2022, og derfor håber Vision Haslev at få så mange medlemmer som muligt, så grundlaget for aktiviteterne i bliver så bredt som muligt. Vision Haslev vil dog også kunne omfavne de helt lavpraktiske ting, der gør, at folk udefra får et godt førstehåndsindtryk af byen.

- Det kan være noget så simpelt som at se på, hvordan man byder nye tilflyttere velkommen. Da jeg flyttede tilbage var det første, jeg fik, en meddelelse fra Faxe Forsyning om, at der var en regning, der ikke var betalt, men med det her netværk, kunne man måske forestille sig, at nogen meldte sig til at køre forbi med en buket blomster og sige velkommen til byen ansigt til ansigt. Det burde måske være en kommunal opgave at få folk til at føle sig velkomne, men den vil vi gerne påtage os, siger Bent Ole Bærenholdt.

Udover at komme med idéer og skabe netværk mellem foreninger, så krydser bestyrelsen også fingre for, at medlemmerne i højere grad vil engagere sig i den gode fortælling om byen.

- Med det her projekt håber vi på, at vi kan få flere til at tage ejerskab og være stolte af det sted, de bor. Når man i fremtiden googler Haslev, så må det gerne lyde som det fedeste sted at bo, siger Ida Cecilie Lynggaard.

Hvis man gerne vil være medlem af Vision Haslev, kan man melde sig ind via mail til visonhaslev@gmail.com.