Se billedserie Michael Erichsens skrigende gule Chevrolet Chevelle SS fra 1969 var ny i feltet af amerikanerbiler til Las Vegas Night i Haslev. Foto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Nye tiltag og politisk varme kartofler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tiltag og politisk varme kartofler

Faxe - 30. december 2019 kl. 14:57 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sensommeren i Faxe Kommune gik ikke stille for sig, og specielt en del politiske sager løb med overskrifterne.

Når man ser tilbage på tredje kvartal af året, der er gået, kan man ikke komme udenom nogle af de politiske sager, der satte sindene i kog.

Sensommeren i Faxe Kommune bød blandt andet på »Skraldegate«, da Facebook begyndte at flyde over med klager over den nye affaldssorteringsordning. Flere borgere oplevede stinkende skraldespande fyldt med maddiker, og en enkelt borger i Olstrup meldte om skraldemænd, der kastede op i hans indkørsel på grund af den fæle lugt. Chef for plan, projekt og affald i Faxe Forsyning, Timm Bochdam, skrev til avisen, at medarbejderne blot kiggede efter vættelys i indkørslen, men hele misæren endte alligevel med, at skifter de bionedbrydelige poser til madaffald ud med poser lavet af 100 procent genbrugsplast.

En anden politisk varm kartoffel, der nåede ud over kommunegrænserne og op på regionsplan var sagen om sygetransport. Lone Hellstedt Olsen fra Karise er blind, og i juli blev hun sendt på en 80 kilometer lang tur til Slagelse Sygehus med sin søn, som viste sig at have fået hjernerystelse. Hun og sønnen skulle selv finde hjem til Karise igen efter sygehusbesøget, og hele situationen fik Lone Hellstedt Olsen, hvorfor hun ikke blev sendt til Køge eller Roskilde Sygehus i stedet, hvor der både er kortere til end til Slagelse Sygehus, og i øvrigt også bedre offentlige forbindelser til Karise.

Sagen blev startskuddet til en længere politisk diskussion om, hvor ambulante patienter egentlig skal sendes hen, en diskussion, der endnu ikke er afsluttet.

I september lukkede Karise Haveaffaldsplads efter fund af for stor koncentration af pesticider, og det var en potentiel bombe under alle de haveaffalds- og genbrugspladser i Danmark, hvor vandet fra pladsen ikke afledes som spildevand. AffaldPlus kontaktede Region Sjælland, som har det overordnede ansvar for overvågning af grundvandet, og hele sagen endte i øverste instans, hvor miljø- og fødevareminister Lea Wermelin (S) på skrift besvarede avisens spørgsmål i sagen.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, hvis drikkevandet i Karise muligvis er blevet forurenet af rester af sprøjtemidler. Det danske drikkevand er unikt. Vi kan åbne for vandhanen uden at rense vandet, og derfor er beskyttelsen af vores grundvand meget vigtigt for mig. Derfor vil jeg i efteråret fremsætte et lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af de boringsnære beskyttelsesområder, hvor hele formålet er, at der ikke må sprøjtes i fremtiden. Vi ved nemlig, at vores grundvand er mere sårbart omkring drikkevandsboringerne, skrev Lea Wermelin blandt andet.

Det var også i tredje kvartal, det stod klart for folkene bag Haslev Efterskole - Håndværk, Design og Teknologi måtte erkende, at der ikke stod en rig onkel klar med 20 millioner kroner til etableringen af Haslev Efterskole, og derfor måtte man udskyde åbningen. I samme ombæring ansøgte folkene bag den nye efterskole Faxe Kommune om et tilskud på 15 millioner kroner - et tilskud der flere gange siden er blevet afvist af økonomiudvalget.

Tredje kvartal af 2019 blev også et velkommen til eleverne på den nye Forberedende Grunduddannelse, FGU, og her indtog små 80 nye elever lokalerne ved VUC i Faxe.

- Hos os vil man få et kammeratskab, blive styrket fagligt og socialt, og det glæder vi os til meget til at give jer, hver enkelt af jer, sagde afdelingsleder Anders Bentsen-Bøhm ved åbningen.

I Faxe kan borgerne fremover bruge det nye fitness- og motionsudstyr i »Kridtstregen uden for Faxe Hallerne, og så fik Geomuseum Faxe nyt indgangsparti. Det var dog ikke det eneste, der skete på museumsfronten, for i august kunne det nye Østsjællands Museum slå dørene op for besøgende i de nye lokaler i Faxe.

På Hesede Hovedgård er der kommet nye ansigter til, efter Maria Laug Eriksson har åbnet »KaffeLaug Nielstrup«, og Nicolaj Lund Jensen har åbnet livsstilsbutikken »Veras Verden«, der er opkaldt efter Nikolaj og hans mand Jimmis fælles datter.

I Haslev var der kundestorm, da Dansk Outlet åbnede, og i Faxe Ladeplads fik de knallertdrenge, der havde skabt stor irritation hos lokale borgere på grund af larm og hensynsløs kørsel deres eget sted af blandt andre Faxe Kalk.

En serie af lynnedslag ramte i sensommeren blandt andet Haslev Bio og Faxe Renseanlæg, men på trods af dyre materielle skader kunne begge steder åbne igen.

Et gensyn bliver det dog nok ikke til Ivan Lilleng, for efter 18 år i skiftende byråd for det Konservative Folkeparti takkede Ivan Lilleng af i byrådet og overlod pladsen til partifællen Michael Christensen.

- Jeg ville ikke have genopstillet til næste valg alligevel, og nu har Michael (Christensen red.) så noget tid til at forberede sig frem mod et valg. Jeg har trods alt også været i byrådet lægere tid, end de 16 år, man får for manddrab, lød det med et tørt smil fra den afgående byrådspolitiker.

Det er blot nogle af de ting, som tredje kvartal af 2019 vil blive husket for, og i morgen kan du læse med og se billeder fra årets afslutning som optakt til det nye år.