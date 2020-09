Flemming Støiholm, der er formand for Haslev Tennisklub, glæder sig over at Faxe Kommune har sagt ja til at nedrive de gamle cykelskure og i stedet stille arealet til rådighed for tennisklubben - som vil bygge en hal med plads til to indendørs tennisbaner. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Nye tennisbaner fjerner narko-gemmesteder

Faxe - 11. september 2020 kl. 15:00 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

400.000 kommunale kroner til at fjerne udskældte cykelskure ved Sofiendalskolen gør det samtidig muligt at bygge ny tennishal.

Der mangler stadig lige 3,2 millioner kroner i rede penge. Men ellers er vejen nu banet for at Haslev Tennisklub kan gå i gang med at bygge en ny hal med plads til to indendørs tennisbaner.

Det blev klart efter mødet i Faxe Byråd. Her blev der nemlig besluttet to ting:

At Faxe Kommune vil bruge 400.000 kroner på at fjerne de gamle cykelskure ved Sofiendalskolen. Og at Faxe Kommune herefter stiller arealet til rådighed for Haslev Tennisklub.

- Det er vi utroligt glade for. Det er forudsætningen for, at vi nu kan gå i gang med at søge fondsmidler og optage lån, siger formanden for Haslev Tennisklub, Flemming Støiholm.

Væk med lortet

I byrådet var der ikke den store uenighed om at de to beslutninger var en god idé. Men Henrik Friis fra SF tillod sig at være djævlens advokat i forhold til de kommende led i tennisklubbens projekt.

- Kan vi - med udgangspunkt i aftenens beslutninger - blive tvunget til at træffe andre efterfølgende beslutninger. Til f.eks. at stille en kommunegaranti til klubbens lån, spurgte han.

- Jeg bakker helt og aldeles op om at vi skal fjerne cykelskurene. Og om at vi skal stille arealet til rådighed for klubben. Jeg har bare brug for at få bekræftet, at vi ikke beslutter andet end netop det i dag, tilføjede han.

Mikkel Dam fra Liberal alliance havde helt andre kommentarer til beslutningen:

- Jeg bliver nødt til at udtrykke min store glæde og begejstrin over at få revet lortet ned. Det er en øjebæ, der rummer narko og hash og alt muligt andet skidt, man kan læse om i avisen, konstaterede han.

Plads til udvidelse

For Haslev Tennisklub betyder byrådets beslutning at man - forhåbentlig inden for en overskuelig fremtid - kan byde på tennis indendørs lige ved siden af klubhuset og de fire udendørs baner.

- Vi har i dag én indendørs-bane. Den ligger i Røde Hus nord for Dalby, og man er nødt til at køre derud i bil, hvis man skal fra Haslev. Det vil være en stor gevinst især for vores ungdomsarbejde, når vi kan tilbyde baner i tørvejr, siger Flemming Støiholm.

- Ikke bare i vinterhalvåret fra 1. oktober til 1. april, men også på regnfulde dage i løbet af sommeren, tilføjer han.

Haslev Tennisklub har i dag 130 medlemmer. Håbet er, at byggeriet af indendørs baner vil hjælpe med til at fordoble medlems-antallet.

- Når vi dertil, så drømmer vi da også om en udendørs padeltennis-bane, og på sigt meget gerne en hal to dedikeret til padeltennis. Men nu tager vi lige et skridt ad gangen, siger Flemming Støiholm.