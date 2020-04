Lars Folmann er nyvalgt medlem af repræsentantskabet i SEAS-NVE sammen med Kaj Munck, Kennet Harpsøe og Mona Gregersen. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Nye medlemmer i SEAS-NVE

Der har netop været valg til repræsentantskabet i SEAS-NVE, og her blev der blandt andet valgt fire nye ind blandt Faxe Kommunes repræsentanter.

Faxe - 02. april 2020 kl. 10:10 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den andelsejede energi- og fibernetkoncern SEAS-NVE leverer strøm og fibernet til virksomhedens mange kunder, der samtidig er andelshavere i selskabet.

Andelshaverne er med til at sætte kursen for de energipolitiske temaer igennem repræsentantskabet, der blandt andet vælger selskabets bestyrelse, og valget til repræsentantskabet er netop overstået.

I Faxe Kommune fortsætter medlemmerne Christian Bartel, Morten Hansen og Stig Rask Andresen i repræsentantskabet, men ved valget kom der også fire nye repræsentanter til.

Kaj Munck, Kennet Harpsøe, Lars Folmann og Mona Gregersen er netop valgt til at være med til at repræsentere Faxe Kommunes interesser, og for sidstnævnte er der især ét emne, der står højt på listen, når det kommer til SEAS-NVE's fremtidige prioriteringer.

- For mig har det været vigtigt at sikre bæredygtighed og grøn omstilling, og det er en af grundene til, at jeg er stillet op. Jeg vil prøve at se efter, hvad der er det mest bæredygtige i forhold til SEA-NVE's langtidsplaner, og jeg vil prøve at påvirke repræsentantskabet til altid at have FN's verdensmål i tankerne, når der skal tages beslutninger - også selvom det måske bliver lidt dyrere, siger Mona Gregersen, der til dagligt arbejder på jobcenteret i Faxe Kommune.

Hun påpeger dog, at hun er ny indenfor området omkring regionens forsyningsled, men at hun kommer til at læne sig opad nogle af de mere erfarne medlemmer.

Ser faldgruber Byrådspolitiker Lars Folmann (DF) er ikke ligefrem en novice indenfor forsyningspolitik, men for ham bliver posten som medlem af repræsentantskabet alligevel en spændende oplevelse.

- Jeg er nysgerrig og meget interesseret i at vide, hvordan arbejdet foregår. SEAS-NVE er så stort, at man nogle gange godt kan glemme, at de er et andelsselskab, som jo faktisk er ejet af kunderne, og det bliver spændende at se arbejdet bag kulisserne, siger Lars Folmann.

DF'eren er vant til at påvirke lokaldemokratiet i Faxe Kommunes byråd, men han vil ikke blide sig ind, at han nødvendigvis kommer til at have den store indflydelse på den politiske retning i SEAS-NVE.

Han er dog vant til at finde steder, hvor reglerne ikke bliver overholdt, og det vil han blive ved med - også som del af repræsentantskabet i SEAS-NVE.

- Jeg er god til at se faldgruber og gennemskue, hvis nogen kommer med en skjult dagsorden, så jeg kan givetvis komme med nogle gode input. Repræsentantskabet er jo demokratisk drevet, så jeg kan kommer nok ikke til at drive det nogen steder hen, men jeg vil også hellere være drengen, der står og råber, at kejseren ikke har noget tøj på, lyder det fra Lars Folmann.

Han slutter sig til byrådskollegaen Rene Tuekær (L), der også sidder i repræsentantskabet, og derudover har han flere kollegaer fra regionsrådet siddende i repræsentantskabet, så der er nok muligheder for sparring for den nyvalgte repræsentant.