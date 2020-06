Nye folk bag bardisken

- Det bliver mest noget med at styre økonomien og den slags. Men jeg kommer også til at hjælpe til herude, når det kan lade sig gøre, siger Anders Bendtsen, der burde have sikre hænder. I hvert fald har han en fortid som fodboldmålmand på Næstveds divisionshold.

- Vi er glade for golfspillerne, for det betyder, at her er kunder fra dag ét. Men vi kan ikke tjene alle pengene på dem, så vi har råderet over lokalerne til selskaber, og her er plads til små 100 gæster. Og vi har ledige pladser til både udsatte konfirmationer og julefrokoster, siger Anders Bendtsen, der ikke lader sig skræmme af, at en lang række tidligere forpagtere af cafeen har måttet give op.