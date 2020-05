Kathrine Monsrud Ekelund er udpeget som socialedemokratisk kandidat til regionsrådet af Rønnede, Dalby & Omegns partiforening.

Send til din ven. X Artiklen: Nye S-kandidater til regionen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye S-kandidater til regionen

Faxe - 10. maj 2020 kl. 15:08 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Faxekredsen har opstillet to kandidater til Region Sjælland.

Den ene er politiassistent Steen S. Hansen fra Hårlev, der er indstillet af Stevns Partiforening.

Han har været medlem af kommunalbestyrelsen på Stevns i mere end 14 år, hvor han i dag er viceborgmester og udvalgsformand for børn, unge og læring.

Den anden er langt mere ukendt i offentligheden, da det er første gang, hun stiller op ved et valg.

47-årige Kathrine Monsrud Ekelund er udpeget af Rønnede, Dalby & Omegns partiforening, og hun har boet de seneste 17 år i Faxe Kommune, helt ude ved Østkysten.

- Jeg ønsker, at vores område træder ind i udviklingen i et bredere samarbejde. Jeg har arbejdet politisk i mange år i fagbevægelsen, og i de regionale og interregionale udvalg, herunder Vækst Forum og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, der har givet mig viden om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, siger hun.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet frem mod regionsvalget i 2021. Det næste stykke tid skal gå med at blive endnu skarpere på, hvordan vi her i vores lokalområder kan få endnu mere ud af de regionalt forankrede samarbejder og de mange innovationsprojekter inden for både sundhed, uddannelse og en bæredygtig fremtid, hvor vi får det bedste ud af de ressourcer vi har til rådighed, siger Kathrine Monsrud Ekelund, der er cand.mag. i litteraturvidenskab.

Hun har tidligere arbejdet 13 år i socialpsykiatrien med hjemløseområdet, og i dag laver hun strategisk udvikling inden for kulturarv og bygningskultur på museumsområdet.

- Socialdemokratiet i Faxekredsen har sat sig som mål at få valgt to kandidater til Region Sjælland i 2022. Vi stiller med to stærke kandidater, og hvis man kigger på stemmetal, så er målet realistisk; at vi kan få valgt to kandidater fra Østsjælland, siger Faxekredsens formand Jens Georg Bage.

- Ved at opstille en kandidat i hver af de to kommuner er det vores overbevisning, at de hver især kan trække de nødvendige stemmer og vores erfaringer fra folketingsvalget i 2019, hvor Faxekredsens for første gang i mange år fik valgt en folketingskandidat, gør os optimistiske, siger Faxekredsens Jens Georg Bage.

Begge kandidager er udpeget uden modkandidater, og de skal nu godkendes af medlemmerne på opstillingsgeneralforsamlingen, hvor datoen endnu ikke er besluttet på grund af coronakrisen.