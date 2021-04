Se billedserie Fra venstre er det Henrik Berg, René Nielsen (formand) og Pia Backquist er alle kandidater for Nye Borgerlige i Faxe Kommune ved næste kommunalvalg.Foto: Morten Chas Overgaard

Nye Borgerlige gør klar til valg

29. april 2021 Af Morten Chas Overgaard

Når der er kommunalvalg til november, så bliver det denne gang med tre kandidater fra Nye Borgerlige på stemmesedlen i Faxe, og kandidaterne tror selv på et godt valg.

Der var en tydelig følelse af spænding, da Nye Borgerlige i Faxe/Stevnskredsen tirsdag aften holdt kampagneudvalgsmøde. Den kommende valgkamp skal nemlig planlægges, og når man er ny i politik er det vigtigt at have en plan.

Derfor har kredsen også fået hjælp fra Heino Hahn, der er byrådsmedlem i Vordingborg og derudover stiller op til folketinget for Nye Borgerlige. Han har mange år i politik på CV'et, og derfor ved han også, hvad der skal til, når det gælder en valgkamp.

- Vi skal have stablet en kampagne på benene, og det bliver svært i år, for det bliver en kort valgkamp, og corona kommer også til at sætte nogle grænser for, hvor dan man kan komme ud at møde borgerne, siger Heino Hahn, der har meldt sig til at hjælpe de nye kandidater godt i gang.

Mærkesager på plads Formanden for Nye Borgerlige i Faxe hedder René Nielsen, og selvom han ikke har stillet op i politik før, er han ret klar i mælet i forhold til, hvad han står for.

- Helt kort sagt, så vil jeg kæmpe for mere udvikling og mindre afvikling. Vi har rigtig meget natur og kultur, som vi gerne skal udvikle, hvis kommunen skal være attraktiv i fremtiden. Derudover vil jeg kæmpe for at vi får mere borger og mindre kommune ind i den måde, vi arbejder på. Vi skal være hurtigere til at finde ud af, om folk har mulighed for at blive opkvalificeret eller efteruddannet, eller om de skal have en førtidspension, så vi slipper for at hive folk, der er på sammenbruddets rand gennem systemet, siger han.

Henrik Berg blev opfordret af sin datter til at stille op i politik, fordi hun mente, at han brokkede sig lige rigeligt over politik derhjemme, og han går til valg på noget så sjældent som sund fornuft.

- Jeg tror, at infrastruktur er rigtig vigtigt, og hvis man gerne vil være en grøn kommune, så synes jeg, man skulle tage et kig rundt på en stor del af landevejen i vores kommune. For hvis målet er, at vi skal køre mindre i bil, så kunne det være, at man skulle spare pengene på at lave en video, der skal sælge kommunen udadtil, og i stedet bruge nogle af pengene på at få anlagt nogle cykelstier, så folk kan cykle og køre knallert uden at frygte for deres liv, siger han.

Et kendt ansigt Det er dog ikke kun kandidater, der er nye i politik, som stiller op for Nye Borgerlige for Pia Backquist er også kandidat, og hun har tidligere stillet op for Dansk Folkeparti.

Ligesom René Nielsen, står beskæftigelsespolitik hende meget nært, og

- Jeg har en baggrund som tillidsrepræsentant, og derigennem har jeg hjulpet kollegaer gennem fyringsrunder og sygdomsforløb, og jeg synes generelt vi skal se på, hvor hurtigt vi kan hjælpe folk i job eller til en førtidspension. Derudover vil jeg gerne være med til at gøre det attraktivt at flytte til Faxe Kommune, og det kræver at vi satser på vores kulturliv og vores infrastruktur, og så skal det være muligt at få sine børn meldt ind på den lokale skole, siger hun.

Heino Hahn føler sig overbevist om, at der sidder en nål med Nye Borgerliges logo i både Faxe og Stevns Kommune, når kommunalvalget er overstået, og han lover fortsat at være behjælpelig, efter kandidaterne er valgt ind.

- Når I kommer til budgetforhandlingerne, så har I stadig mit nummer. Det er nemlig en rigtig hård proces, og så er det rigtig godt, at vide, hvordan den slags foregår, siger han til kandidaterne.

Nye Borgerlige søger stadig kandidater i både Faxe og Stevns, men man skal skynde sig, hvis man vil nå at stille op, for der er en karensperiode på fire måneder for nye medlemmer, og med kommunalvalget, der afholdes i november, begynder det at spidse til.