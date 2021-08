Nyd synet: 200 knallerter på tur

- Vi kører med en gennemsnitsfart på 27 kilometer i timen, og det kommer altså til at tage et par minutter, når vi er 200 knallerter, der skal forbi. Samtidig vil vi opfordre til at man bliver bag os og lader være med at overhale, for vi strækker os formentlig over mere end to kilometer, når vi kommer ud på vejen, siger Claus Biehl.