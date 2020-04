Ny vild have skal hylde fællesskabet

- Emmaus har besluttet sig for at blive en del af bevægelsen »vild med vilje, og udlægge et større stykke af markområdet bag ved højskolens have til en naturhave. Det skal være en naturhave med vilde blomster og frugttræer med plads til fugle og insekter og mennesker, skriver de i pressemeddelelsen.