Ny vært på Radio Rollo

Det er 25-årige Jozefine Krohn Nomann, der er solist i Faxe Gospel, og hun er ikke ukendt bag en mikrofon i en radio, da hun har været studievært på Radio Young FM for syv-otte år siden, så Radio Rollo ser frem til at få Jozefine med i studiet.

- Jeg har sunget i kor siden femårs alderen, så musik er en stor del af mit liv. Jeg arbejder også på selv at skrive sange. Jeg meldte mig til at være medvært til Gospel Sound, da jeg har stor interesse for emnet, og jeg mener at jeg har en masse at kunne byde ind med, siger Jozefine Krohn Nomann.