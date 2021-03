Thomas Spange Olsen er ny spidskandidat for Enhedslisten Faxe.

Faxe - 15. marts 2021

Thomas Spange Olsen er valgt som spidskandidat for Enhedslisten Faxe til kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021.

Han er 62 år gammel, er uddannet finmekaniker og har arbejdet i metalindustrien i 15 år. Han har desuden undervist og vejledt på AMU og teknisk skole i 10 år.

I dag er Thomas Spange Olsen ansat i Høje Taastrup Jobcenter som faglig koordinator for det virksomhedsrettede arbejde, og han har arbejdet med det kommunale beskæftigelsesområde i mere end 20 år.

Han er gift med Tine og sammen har de to voksne sønner. Parret bor i Karise Permatopia og er engagerede i den nye bydels udvikling.

Thomas Spange Olsen vil have fokus på, at virksomheder, landbrug og kommunen skal stoppe med bruge sprøjtegift og tillade mere vild natur til gavn for miljø og biodiversitet.

Flere tog og cykelstier - Faxe Kommune skal arbejde sammen med andre kommuner, region og stat for at sikre vores togbaner, der er en forudsætning for bosætning og udvikling. Det gælder især Østbanen, som er livsnerven for pendlere til uddannelse og arbejde, siger Thomas Spange Olsen, der også vil arbejde for, at Faxe Kommune sikrer en bedre offentlig trafik, gerne med eldrevne busser.

- Der skal opstilles ladestandere til biler og cykler ved de kommunale bygninger og togstationer, og der skal anlægges flere sikre cykelstier langs med de store veje og skoleveje, mener Thomas Spange Olsen, der også ønsker, at jobcentret skal være kendt for at møde kommunens borgere med respekt og værdighed.

Enhedslistens nuværende medlem af byrådet, Nadia Bruun Thurø, har efter to perioder valgt at prioritere familien og stiller derfor ikke op til kommunalvalget i 2021.

Enhedslisten Faxe sætter resten af holdet på generalforsamlingen i marts.