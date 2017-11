Ny sluseport klarede test: Nu kan vandet bare komme an!

Her skulle beredskabet teste de nye stålsluseporte, som er specialfremstillet af Faxesmeden, der kan tages i brug og lukke af for sluseløbet ved voldsomme stigninger i vandstanden i Faxe Bugt.

- Der er monteret skinner på broen, som stigeportene sænkes ned i. Det er efter samme opskrift, som man for eksempel kan se det gjort for at regulere vandstanden i søerne ved Villa Gallina. Det her er dog i meget større skala, forklarer centerchef Jørgen Veisig, Center for Ejendomme i Faxe Kommune, hvor Park og Vej-afdelingen hører under.