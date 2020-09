Veteranerne ses her i Jernbanegade i Haslev i 2019 i anledning af Flagdagen for Danmarks udsendte. Foto: Morten Chas Overgaard

Ny politik for krigsveteraner

Faxe - 11. september 2020 kl. 13:24 Af Cecilie Hänsch

Faxe Byråd har vedtaget en veteranpolitik, der skal anerkende og støtte Danmarks udsendte og deres familier - også efter aktiv tjeneste.

240 personer bosat i Faxe Kommune har på et eller andet tidspunkt været udsendt for Danmark som en del af forsvaret, politiet eller som sundhedspersonale til konfliktfyldte områder.

Alle med et mandat i ryggen fra enten regeringen, Folketinget eller en minister til at sikre demokrati, fred og sikkerhed ude i verden.

- Forsvaret er jo diplomatiets sidste udvej. Og veteraner har bare et andet udgangspunkt end langt de fleste civile, når de kommer hjem, konstaterede Lars Folmann (DF) i byrådssalen.

- Derfor synes jeg, det er på sin plads, at vi som kommune vedtager en politik, der klart viser, at vi tager veteraner og deres familier alvorligt, sagde han som motivation for Dansk Folkepartis forslag om at indføre en egentlig veteranpolitik i Faxe Kommune.

- Med en veteranpolitik fortæller vi klart, at vi kerer os og tager ansvar. At vi står bag de udsendte, også når de kommer hjem, tilføjede Lars Folmann.

Med veteranpolitikken lægger Faxe Kommune sig op ad regeringens veteranpolitik, der blev vedtaget i 2010 - og føjer sig til listen af kommuner med egen politik på området. Ifølge organisationen Veteranalliancen talte den liste indtil for nylig 29 af landets 98 kommuner.

- Udover at veteranpolitikken indeholder gode tiltag, så sender den også et godt signal til veteranerne og deres familier om, at vi er her for dem og til de kommunale medarbejdere om, at her er et område, vi skal være opmærksomme på, sagde Lars Folmann.

Og der var enighed hele vejen rundt i byrådssalen om, at veteranpolitikken er en god idé. Michael Christensen fra konservative sagde blandt andet:

- Vi kan gøre det bedre for de kvinder og mænd, der har været udsendt for Danmark. Veteranpolitikken har de varmeste anbefalinger fra konservative.

Henrik Rützou Aakast fra Venstre bød også ind:

- Danmarks udsendte er med til at fremme demokrati og fred, uanset om de er udsendt som en del af militæret, politiet eller som sundhedspersonale. De tager af sted med et håb om at være med til at gøre verden til et bedre sted. Med veteranpolitikken håber vi at kunne omfavne alle, der har været udsendt i tjeneste for Danmark.

Christina Birkemose fra Socialdemokratiet sagde:

- Den enkelte udsendte risikerer sit liv for Danmark. Jeg håber, det med veteranpolitikken bliver lettere at skaffe hjælp til veteranerne. Vi skal have respekt for det, de har med hjem.

René Tuekær fra Lokallisten noterede sig den højtidelige stemning i byrådssalen:

- Det er fint, at der breder sig en lidt højtidelig stemning. Det er faktisk liv og død, der er på spil, konstaterede han. Veteranpolitikken findes på Faxe Kommunes hjemmeside.