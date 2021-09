Se billedserie Naturstyrelsen glæder sig over, at der nu er en god adgang og information i Faxe Kalkbrud. Forhåbentlig vil det gøre, at endnu flere vil besøge den spændende naturperle. Faxe Kalks direktør, Klaus Rønholt (i midten), vil gerne overdrage 15 hektar natur mere til Naturstyrelsen.Foto: Nikolaj Rasch Skou

Ny oplevelsessti i Faxe Kalkbrud

Faxe - 28. september 2021 kl. 07:18 Af Nikolaj Rasch Skou

Faxe Kalkbruds historie, geologi, flora og fauna formidles på en ny oplevelsessti langs kalkbruddets stejle væg.

Der er noget nyt at opleve for både førstegangsbesøgende og gamle kendinge af Faxe Kalkbrud, hvis man tager vandreturen på den nye oplevelsessti, der er åbnet oppe fra kalkbruddets kant.

Geomuseum Faxe, Naturstyrelsen, Faxe Kalk A/S og Faxe Kommune har i et samarbejde skabt den nye natursti i Faxe Kalkbrud på en del af det 15 hektar store areal, som Naturstyrelsen i 2006 købte af Faxe Kalk for én krone.

Der er fem stop med skilte undervejs, som fortæller den fantastiske historie om kalkbruddet, der strækker sig 63 millioner år tilbage.

- Takket være den nye sti kommer man rundt og ser alle de pæneste steder i kalkbruddet, og vi ender oppe ved Geomuseet på Kanten igen og får ridset op, hvordan man brød kalken i gamle dage. Det var blandt andet her i gryden, hvor der i dag er en fantastisk friluftscene, og længere nede ser vi et eksempel på koralkalk og vi hører lidt om istidshistorien. Vi er rigtig glade for, at der er kommet en ny historie, der supplerer Geomuseets udstilling, siger museumsinspektør Jesper Milàn, der har lavet skilteteksten sammen med Faxe Kalk og Naturstyrelsen.

Mandag formiddag havde alle fire parter arrangeret en rundvisning for pressen, hvor det nye tilbud i Faxe Kalkbrud blev præsenteret.

- Det er en del af den samlede kalkpark, der nu færdiggøres ved at der bliver bedre og direkte adgang ned oppe fra biografen og museet ned i kalkbruddet, og det bliver nu brugt rigtig meget af de besøgende. Vi har fået et endnu bedre turistprodukt her i det unikke kalkbrud. Det glæder mig i usvigeligt meget, siger borgmester Ole Vive (S).

Maskinførerne hos Faxe Kalk har gennem længere tid bygget en rampe af kalk, der går op til et repos og en trappe neden for biografen, og derved er forbindelsen skabt til vandreruten, der nede fra gryden fortsætter hen langs med den næsten lodrette væg, der er en blanding af koralkalk og mosdyrkalk.

Kalken findes kun i Faxe - Det findes udelukkende i Faxe og lige her, hvor vi står nu, det er typelokaliteten, som er anerkendt af geologer fra hele verden, så vi glæder os til at krattet kommer væk, så vi kan se væggen, siger Jesper Milàn og peger ind gennem en tæt bevoksning af små selvsåede el- og birketræer, som netop nu er ved at blive skåret ned.

Der laves også et andet, spændende tiltag i denne uge, som Jesper Milàn meget malerisk kalder for Faxe Road Kill Café:

- Vi sætter nogle rovfugleplatforme op ved kalkbruddets sydlige væg, hvor der skal lægges trafikdræbte dyr, også gerne store dådyr, hvis de påkøres. Det vil blive et spisekammer for ørne, falke og ravne, som man kan se cirkle over kalkbruddet ligesom svæveflyene gør, fortæller Klaus Rønholt, der er direktør for Faxe Kalk, som i dag har bare 14 ansatte, der hver år bryder omkring en halv million tons kalk, som bruges til landbrugsjord, glasproduktion, i cementindustrien og som jordstabilisator.

Tidligere blev arbejdet udført af hundredvis af mænd med hakker og tipvogne på togskinner, der rullede ned til Faxe Ladeplads Havn og blev trukket tilbage til bruddet med heste.

Udskibningen sker stadig fra havnen med cirka 100 skibsanløb om året.

Unik natur Naturstyrelsen Storstrøm har bidraget til naturstien med 70.000 kroner i »coronapenge«, og styrelsens biolog, Else Lerstrup Pedersen, er glad for, at den enestående naturperle, Faxe Kalkbrud, nu er blevet mere tilgængelig for publikum.

Og i takt med at kalken brydes i den nordlige del af kalkbruddet bliver der endnu mere natur til rådighed.

- Der har i mange år været fri adgang til Faxe Kalkbrud, hvor besøgende har kunnet opleve de geologiske kalkformationer. Vi har 15 hektar mere, som vi gerne vil sælge til Naturstyrelsen. Det er vores måde at give noget tilbage til samfundet, siger Klaus Rønholt.