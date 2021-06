Se billedserie Dan Laursen har indspillet sin nye single »1000 Miles« i Medley Studios sammen med fire professionelle studiemusikere. Foto: Dan Laursen Music

Send til din ven. X Artiklen: Ny musik fra X Factor-Dan Laursen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny musik fra X Factor-Dan Laursen

Faxe - 09. juni 2021 kl. 13:49 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Dan Laursen fra X Factor har været i studiet, og nu kan du høre singlen »1000 Miles« på Spotify.

Han glemmer aldrig sin elskedes smil. Han ville ikke såre hende, og han kan ikke finde en eneste grund til, at han lod hende gå. Så han er rejst over alle verdenshavene for at finde hende igen. Han er gået 1000 mil, og han vil altid være hendes lys for enden af vejen.

Det lyder som om, at vejen findes et sted i USA, og den inciterende guitar, der følger Dan Laursens stemme i tre minutter og 37 sekunder på den nye single, »1000 Miles«, bliver spillet af Anders Bo.

- Stilen er modern country. Jeg har indspillet i tre dage med fire professionelle studiemusikere hos Medley Studios i København. Det har været et kæmpe arbejde, hvor jeg har stået med det hele selv, også at få musikken patenteret. Det er rigtig vigtigt for mig, at jeg nu er kommet ud med en single, der ligger på Spotify, siger Dan Laursen fra Rønnede, der blev landskendt under sin deltagelse i X Factor 2021.

- 1000 Miles har ligget der i tre uger, og den er spillet et par tusind gange. Og så er der 463, som følger mig. Det er faktisk rigtig fint, og jeg har fået så mange positive tilkendegivelser, fortæller Dan Laursen, som lørdag morgen sætter sit lydanlæg i traileren bag på bilen og ruller til Fyn, hvor han går på scenen klokken 10 på Langeskov By Day.

- Jeg skal spille solo med min guitar to gange en halv time. Der er ved at være gang i Danmark igen. Og jeg glæder mig til at spille nogle jobs. Jeg har heldigvis fået flere bookinger gennem mit bureau, AEM Booking, hvor man kan hyre mig, siger Dan Laursen, der også skal spille på Haslev Kulturnat 24. september.

1000 afspilninger på Spotify giver cirka seks kroner til kunstneren, så det er de betalte job, der skal finansiere Dan Laursens musik.

Flere numre på vej

- Jeg har stadig mit civile job, men hvis der kommer et gennembrud, så er jeg parat til at gribe muligheden. For jeg tror på det, og jeg har gjort mange ting for at slå mit navn fas på trods af, at der mangler respekt i musikbranchen for dem, der er blevet kendt igennem X Factor, siger han og tilføjer:

- Der kommer mere af min egen musik ud, og jeg har også overvejet at caste en pige og få lavet en musikvideo til 1000 Miles.