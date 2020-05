Teleselskabet 3 har sat en ny mast op ved Skuderløse, der forbedrer netværksdækningen i området. Foto: 3 Foto: Fotograf Carsten Andersen

Ny mast skal sikre bedre lokal dækning

Faxe - 27. maj 2020 kl. 12:54 Af Simon Ydesen

Teleselskabet 3 øger mobildækningen i Faxe Kommune med en ny masteposition på Skuderløse Indelukke.

Den nye masteposition har både 3G- og 4G-udstyr, som vil betyde, at netværkssignalet bliver stærkere og dækker et større område end tidligere.

For nylig var teleselskabet 3 forbi Skuderløse Indelukke nær Haslev for at opsætte en ny masteposition, der vil øge mobildækningen i området til glæde for selskabets kunder i nærheden.

Den nye masteposition øger netværkets rækkevidde og datakapacitet, så signalet både bliver stærkere og dækker et større område. Det vil dermed give en bedre oplevelse, når brugere af netværket taler i telefon, er på nettet eller streamer serier.

Det bliver ikke kun de lokale borgere, der får glæde af den nye mast og dens formåen. Det samme bliver tilfældet for togpassagerer.

- Både for togpassagerer og beboere i området vil det betyde, at man får en endnu bedre oplevelse, når man taler i telefon og er på nettet, og streamer man fx serier vil man kunne opnå højere datahastigheder. Naturligvis afhængig af hvor tæt man befinder sig på masten, oplyser Cecilie Bruun Iversen, der er PR-konsulent hos 3.

Selv om de fleste forbinder teleselskabernes mobilmaster og antenner med netop mobiltelefoni, er det særligt dataforbruget i netværket, som stiger og dermed skaber behov for nye udvidelser.

- Stadig flere bruger mobilnettet til at få internet i hjemmet med mobilt bredbånd, og det stiller krav til netværkets kapacitet. Derfor udvider vi løbende netværket med nye mastepositioner og opgraderer det med ny teknologi på de geografiske punkter, hvor forbruget stiger mest. Tidligere brugte kunderne mest af alt mobilt bredbånd til at gå på nettet på laptoppen, når de var på farten, men nu er både nettet og routerne så gode, at mobilt bredbånd mange steder bliver brugt som den primære kilde til internet i hjemmet, siger Kim Christensen, der er netværksdirektør hos 3.

Rent praktisk vil det betyde, at den nye mast forbedrer netværksdækningen i et ret stort område.

- Den nye masteposition dækker en radius på ca. 8 km, men begrænses en smule af skoven øst for masten. Placeringen er bl.a. valgt i samarbejde med Bane Danmark for at sikre bedre dækning langs togstrækningen, fortæller Cecilie Bruun Iversen.

Masten er allerede sat op og taget i brug.