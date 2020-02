Den nye centerchef Henrik Reumert på 49 år begynder i sin stilling den 24. februar. Han er ifølge kommunen en god kandidat til stillingen på center for børn og undervisning. I privaten er han eventyrlysten og en mand, der skal have fart over feltetFoto: Faxe Kommune

Ny leder har det gode børneliv som sin førsteprioritet

Faxe - 03. februar 2020 kl. 08:00

Ledelseserfaringer og særligt indblik i dagtilbuds- og skoleverdenen præger eftersigende den nye centerchef. Faxe Kommune ser frem til et givende samarbejde.

Han kommer med et CV, der tæller fire år som chef for børn og unge i Halsnæs Kommune og seks år som skoleleder.

Det er den 49-årige Henrik Reumert, der skal afløse pladsen som centerchef på center for børn og undervisning i Faxe Kommune.

- Jeg er utrolig stolt af, at vi blandt et stærkt ansøgerfelt kan ansætte Henrik Reumert. Han har nogle solide ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer, som vi ser frem til at bringe i spil i vores kommune, siger direktør i Faxe Kommune Marianne Hoff Andersen.

Børnene forrest

Oprindeligt blev Henrik Reumert uddannet som politibetjent. Han arbejdede derfor som politibetjent i en årrække, indtil han i 2002 skiftede karriere. Han valgte at tage en læreruddannelse, en diplomuddannelse i ledelse og derefter en Masteruddannelse. Et karriereskifte som betød, at han fik mulighed for at arbejde med det, han virkelig brænder for - nemlig børn og unge.

- Han har en tilgang til opgaverne og til børn, unge, forældre og medarbejdere, som passer rigtig godt ind i vores måde at arbejde på. Nemlig at finde løsninger - også på tværs af faggrænser. Det er lige i ånden af Faxe Kommunes forandringsproces Faxe i Fællesskab, siger Marianne Hoff Andersen.

Som centerchef vil Henrik Reumert ikke mindst være optaget af at lykkes med at få de unge sikkert videre gennem ungdomsuddannelserne.

- Men vi skal også huske, at det gode børneliv jo begynder i den allertidligste del af barnets liv. Som chef har jeg gode erfaringer med strategier for tidlig indsats, både hvad angår læring og særlige behov. Her er dagtilbuddenes kvalitet og udvikling samt samarbejdet med og overgangen til skolen særlig vigtig, siger Henrik Reumert.

Dermed tapper den kommende centerchef direkte ind i de indsatser, som Faxe Kommune allerede er i gang med eller har i støbeskeen.

Blandt andet Fælles om Forebyggelse, som byrådet har bevilget 16 millioner kroner til.

Projektet har fokus på det helt centrale i at give børn og unge de bedste forudsætninger for at lykkes i livet.

Også indsatsen Børn i Fællesskaber for styrkede relationer er sat i gang - et projekt, som i høj grad har god trivsel og bedre læring i fokus, og som både lærere og SFO-pædagoger er involverede i.

Kvaliteten højt

Børnefamilierne i Faxe Kommune forventer kvalitet i dagtilbud og skoler. Det er Henrik Reumert helt på linje med.

- Men Faxe Kommune har også et stort udviklingspotentiale i forhold til bosætning og udflytningen af København. De familier søger også kvalitet og muligheder på børne- og ungeområdet, når de skal beslutte sig for, hvor de vil bo. I den forbindelse kan jeg sige, at jeg har et stærkt fokus på læringsresultater og at trivsel på dagtilbuds- og skoleområdet understøtter resultaterne, siger Henrik Reumert.

Henrik Reumert bor med sin kone og to sønner i Brønshøj. Og så holder han af både den stille filosofiske stund med en god bog, og de mere aktive stunder, hvor han dyrker trail-løb, er cykelrytter og undervandsjæger.

Henrik Reumert var en i blandt 31 ansøgere til stillingen som centerchef. Han tiltræder sin stilling mandag den 24. februar.