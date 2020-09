Ny italiensk restaurant åbner

Familien Prudentes danske eventyr begyndte for snart fire år siden i den nordjyske by Sæby.

Her åbnede Francesco Prudente sin italienske restaurant »Basilico« med pizza, pasta og burgere, efter at han på opfordring fra en ven var flyttet med sin familie fra Schweiz til Danmark.

To år senere måtte de lukke restauranten igen, men efter et længere ophold i Italien er de nu tilbage i Danmark, i Haslev, hvor Natalia Kuns og Francesco Prudentes niårige søn Christian også er begyndt i skole.

- Vi er meget glade for at være flyttet til Haslev, og her mangler en italiske restaurant med italienske råvarer, som den friske mozzarellaost vi bruger på vores napolitanske pizzaer, siger Francesco Prudente, der åbner sin nye restaurant i Vestergade 3 i Haslev søndag den 20. september klokken 17.30, og den kommer også til at hedde Basilico, fortæller Francesco Prudente, der helst taler engelsk eller italiensk, selvom både han og Natalia forstår en hel del dansk.