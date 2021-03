Ny indehaver af Bonettis

- Henover de næste to-tre måneder vil menukortet komme til at bestå af danske retter, tyrkiske retter og italienske retter såsom pizza. Alle kender kebab og lignende tyrkiske retter, men jeg vil gerne over til, at vi også får danske retter på menukortet. Blandt andet vil der komme flæskestegssandwich og lignende på menuen. Det er meget vigtigt for mig, at der er variation i menuen, så der er lidt for enhver smag, fortæller han entusiastisk.