Ny, indbydende borgermodtagelse på Tingvej

Her blev den nye borgermodtagelse nemlig indviet ved en lille festlig lejlighed, hvor medarbejderne var samlet for at markere det færdige byggeri. The FSU Band fra Faxe Sociale Udviklingscenter lagde et godt, musikalsk baggrundstæppe til den lille fejring.

- Det er et livligt hus her på Tingvej 7. Det er jo et sted, folk kommer for at komme i kontakt med jobcentret, jobrehabiliteringscentret, socialcentret, pladsanvisningen, og ind imellem kommer der folk, der skal aflevere hjælpemidler. Det er et af de steder, borgerne komme og møder kommunen face-to-face, så at sige. Og det er oplagt, at når borgerne skal møde kommunen, er det vigtigt, at de fra første punkt får en positiv oplevelse. At de kommer ind i nogle indbydende lokaler hvor de kan føle sig godt tilpas fra starten af, sagde Eli Jacobi Nielsen.