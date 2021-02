Ny hospitalsdirektør på vej til Sclerosehospitalerne

Første maj 2021 tiltræder Merete Stubkjær Christensen stillingen som hospitalsdirektør for Sclerosehospitalerne, der omfatter Sclerosehospitalet i Haslev og Sclerosehospitalet i Ry.

Her får hun ansvaret for i tæt samarbejde med patienter, medarbejdere og bestyrelse at drive, fastholde og udvikle hospitalernes sclerosespecifikke specialiserede rehabiliteringstilbud i Danmark, der med godt 16.500 sclerosepatienter har en af verdens højeste forekomster af sclerose. Om det kommende jobskifte siger Merete Stubkjær Christensen:

- Sclerosehospitalerne er kendt for deres dygtige, fagprofessionelle, tværfaglige tilgang og mangeårige erfaring inden for feltet. Hertil kommer deres forskningsaktivitet, som er nødvendig for at fastholde og styrke et specialiseret område. Jeg glæder mig til at være med til at føre dem godt videre ind i fremtidens sundhedsvæsen, hvor specialiseret viden bliver afgørende for at sikre kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorerne, siger den nye direktør.