Ib Elberg er stadig frustreret over, at butikkerne ikke må være åbne. Han mener ikke, den nye kompensationsordning er en redning. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny hjælpepakke kommer for sent til at redde de små butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny hjælpepakke kommer for sent til at redde de små butikker

Faxe - 10. februar 2021 kl. 06:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Efter flere ugers pres fra flere partier i oppositionen og et begyndende flertal mod regeringen, blev der i går lavet en politisk aftale, så staten nu udbetaler større beløb i kompensation til de små virksomheder med under 25 ansatte. Med tilbagevirkende kraft hæves lønkompensationen til selvstændiges ansatte fra 30.000 kroner til 33.000 kroner. Har man ingen ansatte hæves ens egen mulighed for hjælp fra 23.000 til 30.000 kroner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger