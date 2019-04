Se billedserie Fra venstre: Ingeborg Fangel Mo, Bjørn Hernes og Alaya Riefensthal er folkene bag festivalen »JORD«, der skal bruge kunsten til at formidle naturoplevelser.Foto: Morten Chas Overgaard

Ny festival: Insekthoteller og tusmørkekoncert

Faxe - 24. april 2019 kl. 14:49 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der er en ting, som Faxe Kommune virkelig kan bryste sig af, så er det den fantastiske natur, der sjældent er mere end en smuttur væk. Det mener de tre tilflyttere fra Permatopia Ingeborg Fangel Mo, Alaya Riefensthal og Bjørn Hernes, som står bag en ny festival med titlen »JORD«, der blandt andet skal give publikum en anderledes oplevelse af naturen.

- Vi vil gerne finde et rum, hvor kunst og natur mødes, og hvor kunsten kan være med til at formidle og forstærke oplevelsen af naturen, fortæller Bjørn Hernes.

Festivalen kommer til at foregå i Haslev, Faxe Ladeplads, Faxe og Karise, hvor programmet kommer til at udfolde sig over de otte dage, og der skulle være arrangementer, der kan nydes af alle uanset alder.

- Vi har udformet programmet, så der er noget for alle, og vi håber, at festivalen kan få folk til at lukke mere kunst og natur ind i deres hverdag. I dag har vi så mange ting, der kæmper om vores opmærksomhed, og vi oplever stress-momenter fra alle sider. Vi har brug for noget ro, fordybelse og nærvær, og det kan både kunsten og naturen tilbyde, fortæller Ingeborg Fangel Mo.

Festivalen løber fra den 5.-12. maj, og gruppen bag festivalen vil gerne have både børn og voksne til at udnytte de muligheder, som kunsten og naturen tilbyder, og tage en skærmpause engang imellem, for i stedet at samles om nogle fælles oplevelser i naturen.

- Man snakker om, at man kan få kunst på recept, men man bør også få natur på recept. En af de ting, man kan opleve, er for eksempel en koncert i en helt mørk skov. Her kan man fokusere på mørket, mens kunsten formidler nuancerne, siger Bjørn Hernes.

Gruppen bag festivalen har taget kontakt til masser af lokale aktører, og opbakningen har været overvældende. Derfor byder festivalen både på filmvisninger, teaterstykker, udstillinger og koncerter, og for børnene vil der være en række workshops, hvor man kan eksperimentere med både kunst og natur.

I Permatopia kan børnene for eksempel bygge »insekthoteller«, hvor man bruger naturligt materiale til at lave en overflade med masser af snørklede sprækker, som både er et perfekt hjemsted for insekter, men også har et kunstnerisk udtryk.

Folkene bag festivalen håber på, at den kan blive en tilbagevendende begivenhed, og de glæder sig til at vise folk i alle aldre rundt i kunstens og naturens vidunderlige verden.

Festivalen er blevet til med støtte fra blandt andet Statens Kunstfond og Faxe Kommune, og hele programmet kan ses i Facebook-gruppen »JORD- kunst og naturfestival«.