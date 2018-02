Ny cykelsti gennem Haslev

Vejdirektoratet har givet tilsagn om at yde et tilskud på 2,48 millioner kroner til en ny cirka 800 meter lang cykelsti i Haslev, der skal gå fra Tingvej, langs Søndergade og Troelstrupvej frem til villavejen Lædalen, der har forbindelse til Kalvehavestien, der går under Vestre Ringvej og fortsætter frem til Vibeengskolen.

- Det er naturligvis en oplagt cykelsti at få, som forbinder Søndermarken med Haslevs centrum. Det er absolut et fornuftigt projekt, siger teknik- og miljøudvalgsformand Eli Jacobi Nielsen (DF).

- Det er en ansøgning, der ikke har været specielt synlig, heller ikke rent politisk. Så jeg var forbavset, da den pludselig dukkede op, for jeg har ikke hørt om den før i det gamle udvalg, Jeg ser frem til, at vi fremover bliver informeret om en igangværende ansøgning, når et så stort projekt kan være undervejs. For pengene fra Vejdirektoratet dækker langt fra hele udgiften på 6,1 millioner kroner til den nye cykelsti, som nu helt klart kommer, men den vil også gøre et indhug på mere end halvdelen af de i alt seks millioner kroner, der er i puljen til cykelstier hvert år, bemærker Eli Jacobi Nielsen.