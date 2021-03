Se billedserie Fie Renée Rysager er ny kandidat for Socialdemokraterne til kommunalvalget i november. Privatfoto

Ny byrådskandidat: Jeg har det sorte bælte i familie

Faxe - 10. marts 2021 kl. 06:30 Af Anders HoltFie Renée Rysager stiller op som ny kandidat for Socialdemokraterne til novembers kommunalvalg. Men selvom hun får hug for at være Kontakt redaktionen

Hun meldte sit kandidatur ud på Facebook mandag, hvor det også var Kvindernes Internationale Kampdag. Og så startede kampen ellers. Ikke for hende. Men mod hende. En flok mænd greb til tasterne for at minde hende om, at det da bestemt tager meget tid at være lokalpolitiker, mens en anden - og for øvrigt kommende kandidat fra Dansk Folkeparti - er lidt mere hård i filten. Flere spørger også til, om man skal stemme på hende, bare fordi hun er kvinde.

