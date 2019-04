Lærerne i Faxe Kommunes skoler må fremover maksimalt undervise 790 timer om året. Det er en af hovedelementerne i den lokalaftale, der onsdag blev indgået i økonomiudvalget. Foto: Per Christensen

Ny aftale: Undervisningsloft til lærerne

Faxe - 04. april 2019 kl. 14:36 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedre vilkår for nyuddannede lærere og et loft på antallet af undervisningstimer er to af hovedelementerne i den lokalaftale om lærernes arbejdstid, der blev indgået på økonomiudvalgsmødet onsdag.

Aftalen er et produkt af ni måneders forhandling mellem Faxe Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg, og den skal blandt andet sikre, at der ikke er lærere, der bliver overbebyrdet med undervisningstimer.

- Tidligere har man brugt 760 undervisningstimer i gennemsnit på et arbejdsår, og det er meget lavt, hvis det gælder for alle lærere. Problemet har været, at der er lærere, der ikke underviser så mange timer om året, mens andre har haft op imod 33 undervisningstimer om ugen, og det er helt unfair. Med den nye aftale skal gennemsnittet stadig ligge omkring de 760 undervisningstimer på et år, men det er samtidig vedtaget, at hver lærer maksimalt må undervise 790 timer på et år, fortæller formand for børn og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA).

Han var i foråret stor fortaler i børn og læringsudvalget for at indgå en ny aftale, og Socialdemokratiet foreslog herefter at man lavede en læreraftale i økonomiudvalget.

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale for første gang siden lovindgrebet i 2013. Vi håber, at denne aftale og aftaler i mange andre kommuner sammen med den nedsatte kommission kan være med til at bane vejen for en overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening ved næste overenskomstfornyelse, skriver Knud Erik Hansen i en pressemeddelelse om den nye aftale.

Lærerne skal udover de timer, de bruger på undervisning, også bruge tid på at forberede sig, rette opgaver og indgå i et samarbejde med forældrene, og derfor er lærerkredsen meget tilfredse med aftalen, og formand Mette Brendstrup Laursen har været glad for samarbejdet med Faxe Kommune.

- For os er det helt afgørende, at vi - foruden en forberedelsesfaktor - også er blevet enige om et undervisningsmaksimum på 790 timer, så der sikres bedre rammer for øge kvaliteten i undervisningen. Vi har haft et godt samarbejde i forhandlingerne med kommunen og er glade for de fælles forpligtelser, der er aftalt. Aftalens indhold vil forhåbentlig være med til at sætte en retning for et fælles skolevæsen. Alle lærere er optaget af at give eleverne det bedste - med denne aftale har vi taget et stort skridt i den rigtige retning, siger Mette Brendstrup Laursen i en pressemeddelelse om den nye aftale.

