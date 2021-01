Randi Onsberg Johansson vil vælges ind i Faxe Byråd for Socialdemokratiet.Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny S-kandidat vil forbedre borgernes retssikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny S-kandidat vil forbedre borgernes retssikkerhed

Faxe - 18. januar 2021 kl. 13:14 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Randi Onsberg Johansson vil skabe forandringer i borgernes sagsbehandling. Derfor stiller hun op til kommunalvalget for Socialdemokratiet.

- Jeg har oplevet en situation, hvor min familie fik en dårlig sagsbehandling. Og jeg kender til mange andre, der er kommet i klemme. Jeg har i de seneste fire år været støtteperson for forældre med anbragte børn, og jeg har fået en stor viden. Den vil jeg gerne bruge politisk, siger Randi Onsberg Johansson.

Hun meldte sig for snart to år siden ind i Socialdemokratiet, og nu er hun kandidat til Faxe Byråd ved kommunalvalget i 2021.

- Jeg føler stærkt for at arbejde politisk med socialområdet. Det gælder blandt andet forholdene for handicappede og for dem der er på sygedagpenge. Det er ofte en hel familie, der kommer under pres, når den kommunale forvaltning mangler ressourcer. Det er afgørende, at der er en tidlig indsats og hjælp til borgerne, så de får et fleksjob eller børnene får den skolegang, som gør, at de kan komme ind på en ungdomsuddannelse. Der skal sættes ind allerede i 1. klasse og ikke først i 9. klasse, mener Randi Johansson, der er geolog og specialkonsulent hos Region Sjælland, hvor hun arbejder med råstoftilladelser.

- Jeg arbejder med teknik- og miljøområdet til daglig. Og det er ikke primært der, jeg vil arbejde politisk. Det er på det sociale område. Hvis jeg bliver valgt ind i byrådet, så fortsætter jeg med at være støtteperson for familier med anbragte børn, men naturligvis kun dem, der har sager uden for Faxe Kommune, siger hun.

- Hvorfor blev ud socialdemokrat?

- Jeg passer bedst ind i Socialdemokratiet. Jeg mener, at vi har en pligt til at hjælpe hinanden og bidrage med det, vi kan, så vi løfter i flok. Motivationen for at stille op er den utrolige uretfærdighed, som jeg og mange andre mennesker har opdaget i sagsbehandlingen. Den har været uværdig og uden retssikkerhed. Det er jo nogle alt for høje procenter for tilbageviste sager, der er, også i Faxe Kommune. Det ødelægger mennesker og jobmuligheder.

- Hvorfor er det sådan?

- Fordi der ikke er nok politisk fokus på borgernes retssikkerhed. Vi har som politikere en pligt til at læse borgerrådgiverens rapporter, som skal tages alvorligt. Jeg er sikker på, at en bedre sagsbehandling ikke bliver dyrere for kommunerne på den lange bane, når flere mennesker får et bedre liv, hvor de kan arbejde, tage uddannelse og bidrage mere, svarer Randi Johansson.

Hun har tidligere engageret sig i børns vilkår, da hun i 2011 stod bag »operation overlevelse«, som i sommerferien gav sårbare børn en fantastisk oplevelse nede i Faxe Kalkbrud, hvor 40-50 børn fra 4. til 7. klasses kunne rapelle, ro i kajak, køre på mountainbike og bygge mure.