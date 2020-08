Ny Jord-festival 4. september

»Kunsten kan styrke vores bevidsthed og refleksion og åbne verden og åbne for nye vinkler og nye muligheder. Naturen er vores verden. Med den vi følges ad gennem livet.

Vi bliver i denne tid mere opmærksomme på, at vi er forbundet med naturen. At vores udvikling påvirker naturens udvikling, ligesom naturen påvirker vores. Og samtidig at samfundets omstilling til større bæredygtighed haster«, skriver festivalgruppen, der betår af Sanne Mejse Ystrøm, Ingeborg Fangel Mo og Pernille Plantener Holst.