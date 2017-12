Elever, personale og forældre råbte hurra for den nye Spjellerup Friskole ud mod de fire verdenshjørner, da skolen åbnede i 2010. Til sommer kan skolen forhåbentlig råbe hurra for et nyt skolekøkken, flere klasseværelser og en ny multibane. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Nu udvider Spjellerup Friskole

Faxe - 03. december 2017 kl. 17:11 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I marts søgte Spjellerup Friskole kommunen om lånegaranti til at opføre et 250-300 kvadratmeter stort nybyggeri for at komme et presserende kapacitetsproblem, heriblandt manglende klasseværelser, i møde.

Friskolen ansøgte kommunen om garanti for et lånebeløb på 3,5 millioner kroner, da realkreditinstitutterne ikke ville låne dem pengene.

Da sagen blev behandlet af byrådet i maj var holdningerne delte til at give kommunegarantien, blandt andet fordi kommunen ikke tidligere har stillet lånegaranti til en ikke-kommunal skole.

I byrådssalen stemte Venstre og Dansk Folkepart for at give skolen garantien, mens et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Konservative, SF og Borgerlisten stemte imod. Kommunegarantien blev derfor afvist.

Men udvidelsen bliver nu en realitet, og første etape sættes snart i værk og forventes færdigt til sommer.

Der skal laves et nyt skolekøkken ud for samlingssalen, mens det gamle skolekøkken ombygges til klasseværelser, og så bliver foyeren renoveret.

Første etape af udvidelsen koster omkring to millioner kroner, og finansieringen sker dels med penge, som Spjellerup Friskole selv har sparet op, og dels med et lån på omkring to millioner, med en afdragsperiode på 20 år, som skolens egen bank nu har bevilget.

- Vi står godt i forhold til friværdien, vi havde forholdsvist kort tid tilbage på de lån, vi havde - lånet fra vi købte skole blandt andet, og så har vi allerede betalt de 3,5 millioner kroner vi betalte for børnehaven i 2013 tilbage. Vi har kørt en ret hård afdragsprofil, altså vi har afdraget forholdt vist meget på vores lån over årene, så banken kunne se, at vi havde styr på tingene, forklarer Jan Nielsen, leder af Spjellerup Friskole.

Han ærgrer sig dog stadig over, at byrådet ikke ville stille med en kommunegaranti.

- Vi kunne have fået et billigere lån i realkreditinstituttet og brugt flere penge på at udvikle for eksempel multibanen, som jo er til glæde for hele lokalområdet, der kan brugen den fri, når skolen ikke bruger den. Det ærgrer mig stadig, at politikerne ikke ville være med til at styrke lokalområdet, siger skolelederen.

Artiklen her bringes også i Sjællandske Næstved mandag 4. december.

