Se billedserie Mikkel Dam (LA) har ikke oplevet samme pres fra lærerne i år for at få lov til at droppe de nationale test.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal der testes igen - eller? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu skal der testes igen - eller?

Sidste år stod udvalgsformand Mikkel Dam (LA) på mål for at lade skolerne undlade at gennemføre de nationale test, og i år melder flere kommuner sig i koret.

Faxe - 05. marts 2021 kl. 16:37 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Der bliver talt rigtig meget om test-strategier for tiden, men marts er også måneden, hvor skolernes elever skal testes - ikke for virus, men i deres faglighed. Sidste år besluttede Børn- og Læringsudvalget med Mikkel Dam (LA) i spidsen, at man ville tage en politisk beslutning om at lade skolerne droppe de nationale test, så skolerne ikke skulle stå på mål for beslutningen overfor Børne- og Undervisningsministeriet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger