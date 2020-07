Nu skal der fibernet til Terslev

Der er forhåbentlig lynhurtigt bredbånd på vej til Terslev.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Arbejdet med at få fibernet til Terslev er i fuld gang, og hvis man endnu ikke har meldt sig på banen, kan det lade sig gøre endnu.

Brian Mathiassen bor i Terslev og arbejder som familiebehandler og afdelingsleder på et opholdssted, men når han først er kommet hjem fra arbejde, kan det være rigtig svært at være tilgængelig.

Terslev er nemlig rigtig skidt kørende, både hvad angår telefonsignal og internet, og det kan det være en udfordring i både arbejdslivet og privatlivet.

- Jeg kan for det meste kun tale i telefon, når jeg sidder på terrassen fordi, der ikke er signal i resten af huset. Vi havde tidligere antennefjernsyn, men det var også så dårligt, at vi gik over til streaming, og når internettet kun kan trække det, som et kobberkabel giver mulighed for, så kan man altså godt glemme at streame noget som helst, der er live, fortæller Brian Mathiassen, der fik en yderst interessant mail for nogle uger siden.

Her stod nemlig, at man hos Energistyrelsen kan søge om støtte fra bredbåndspuljen, der skal hjælpe små lokalsamfund med at komme i betragtning hos de store selskaber, som udbyder fibernet.

Derfor besluttede Brian Mathiassen sammen med sin kone og et andet par at arbejde videre med en plan om at få ansøgt om støtten. De satte sig med Energistyrelsens kort over hvem der er tilskudsberettiget og satte nogle streger, og derefter inviterede de alle ti husstande til møde på hjemmeadressen.

- Der dukkede 53 op, og vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, med en repræsentant fra hver vej, så vi ikke skulle ud at stemme dørklokker i hele Terslev, fortæller han.

150 husstande er med Siden arbejdsgruppen blev nedsat er endnu flere kommet med på vognen, og i dag er der omkring 150 husstande med på ansøgningen.

- Jo flere, vi er, jo større er sandsynligheden for, at vi får tilskuddet forklarer Brian Mathiassen, der også har fået tilsagn fra Faxe Kommune om at de vil være med til at støtte. Kommunen giver 2000 kroner per husstand op til 50.000, og hvis vi får støtten fra bredbåndspuljen, giver Energistyrelsen op til 100.000 kroner per husstand. Det betyder, at hvis vi får støtten, så bliver egenbetalingen på omkring 4000 kroner per husstand, og hurtigt bredbånd er altså vigtigt, hvis man vil have folk til at flytte til området, siger Brian Mathiassen.

Det er dog ikke alle, der kan søge om støtte ifølge reglerne, der kan læses på Energistyrelsens hjemmeside, og ifølge reglerne kræver støtten for eksempel, at det er et samlet område, der søger.

Skulle man alligevel bo på en af de veje, der ikke hænger sammen med det område som ansøgningen kommer fra, så vil Brian Mathiassen gerne hjælpe andre med at oprette deres egen gruppe, så de kan søge støtte.

- Nu har jeg jo sat mig ind i alle reglerne, så man er velkommen til at kontakte mig, siger han.

Arbejdet med at få fibernet til Terslev er i fuld gang, og hvis man endnu ikke har meldt sig på banen, kan det lade sig gøre endnu.Man kan læse, om man er en del af det område, der ansøger samt læse mere om selve ansøgningen på Terslev Borgerforenings Facebook-side og på foreningens hjemmeside, og hvis man gerne vil være med, kan man ringe eller skrive til Brian Mathiassen på 2894 9542. Hvis han ikke tager den, er han nok ikke på terrassen, men så lover han at ringe tilbage.