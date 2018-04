Se billedserie Ni et halvt år efter åbningen af Rådhusvejs forlængelse sættes der nu lysregulering op i »Uheldskrydset« Rådhusvej/Præstøvej. Foto: Kathrine Harvey

Nu kommer lyskurvene op i »Uheldskrydset«

Faxe - 18. april 2018 kl. 09:52 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter omkring 30 sammenstød i »Uheldskrydset« får Rådhusvej/Præstøvej nu en lysregulering.

Faxe Kommunes trafikingeniør Claus Just Madsen skrev til teknik- og miljøudvalgets møde 1. marts 2017, at »der i perioden 2009 til 2016 var registreret i alt 22 materielskadeuheld i krydset, og krydset er det mest uheldsbelastede kryds i Faxe Kommune. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi alene får kendskab til de uheld, som bliver registreret ved politiet. Uheld, som klares udenom politiet, bliver ikke registreret i statistikerne, og derfor er det faktiske antal uheld formentlig noget højere.«

Claus Just Madsen anbefalede samtidig, at der blev ophængt en lysregulering til 1,4 millioner kroner fremfor en rundkørsel til fire-fem millioner kroner i »uheldskrydset«, som det kaldes i folkemunde, hvor det hævdes, at der har været langt over 30 sammenstød.

- Uheldene i krydset har heldigvis været uden alvorlige personskader. Vi har uheld med personskader andre steder i kommunen. Man kan argumentere for, at det er bedre at få klaret ni andre tiltag i trafikhandlingsplanen, sagde Eli Jacobi Nielsen (DF) 4. marts 2017.

Siden er han blevet formand for teknik- og miljøudvalget, og i disse dage sættes lysreguleringen op.

- Jeg stemte for en væsentlig billigere løsning i 2017, men jeg accepterede flertallets beslutning, og jeg håber, at det giver den tilsigtede reduktion i antallet af uheld i krydset. Trafiklys er den optimale, men også den dyreste løsning. Samlet set har omfartsvejen været meget dyr, men den har også haft en stor nytteværdi for beboerne oppe på Rønnedevej i Faxe by, sagde Eli Jacobi Nielsen i går til Sn.dk/

