Nu kommer lyskrydset endelig

Faxe - 09. september 2021 kl. 10:26 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Lyskurvene er nu på vej i presset kryds ved skole og børneinstitutioner.

Vi skal helt tilbage til 18. marts 2015. Her havde forældre fra henholdsvis Haslev Privatskole og Vibeengskolen arrangeret et forældremøde på Haslev Privatskole vedrørende trafikforholdene i krydset Grøndalsvej/Bråbyvej/Jens Chr. Skousvej.

Center for Plan & Miljø deltog i mødet og fik ved den lejlighed indsigt i en bred vifte af trafikale udfordringer, som forældre og skoleelever oplever på deres skolevej. For eksempel kan kørsel til og fra Haslev Privatskole alene ske ad Jens Chr. Skous Vej via krydset ved Bråbyvej, hvilket begrænser mulighederne for at afvikle trafikken i spidsbelastningstimen. Som der står i mødereferatet: Der er konstateret ventetider på fem til otte minutter i morgenspidstimen, hvilket giver et uacceptabelt serviceniveau og anledning til trafikfarlige situationer, idet flere trafikanter tager chancer, når de accelererer ud på Bråbyvej mellem skolepatruljer og skoleelever. »Utålmodige bilister og chancebetonet kørsel giver anledning til utryghed og øget risiko for personpåkørsler.«, står der videre.

Der var de foregående måneder i 2015 registreret to personpåkørsler af skoleelever, og mange konflikter, der dagligt udspillede sig i krydset gav anledning til voldsomme bekymringer for både skole, institutioner og kommunen.

Gitte Fuglsang Kehl, skoleleder på Haslev Privatskole, husker tydeligt møde og bekymringerne efter de to påkørsler.

- De påkørsler skete på cykel/gangsstien fra kirken. Det var ikke en af vores elever, men en elev kom cyklende ud, ned til lyskurven på vej til Vibeengskolen og blev påkørt. Der blev efterfølgende sat bomme op, så man ikke uhindret kan køre ud på vejen der. Så var der en personpåkørsel mere, det var på Grøndalsvej, der hvor der i dag er fodgængerfelt. Så vidt jeg husker, slap begge med forskrækkelsen, men det var med til at øge utrygheden i krydset her, siger hun.

En lang proces På forældremødet blev der også givet udtryk for et ønske om konkrete trafikale forbedringer, som både skal tilgodese trafiksikkerhed og trafikafvikling. Det drejede sig om at få lavet flere stier og afskærmning af stier med hegn mod vejen samt opsætning af lysregulering i krydset.

- Det har været en meget lang proces, men nu har vi da fået cykelstier og fodgængerfelt, som vores skolepatruljer hjælper til med at passe, men der er stadig hurtig trafik der, især om morgenen, og det er svært at have øjeblikket - og i øvrigt et stort ansvar for vores 8. klasser at have på skuldrene, siger skolelederen.

Derfor er hun ekstra glad i disse dage.

Nu begynder arbejdet på at etablere et lyskryds på Grøndalsvej/Bråbyvej/Jens Chr. Skous vej nemlig - endelig.

Så de 413 skolebørn kan komme sikkert til Haslev Privatskole.

- Vi fik orienteringen om, at kommunen nu ville gå i gang med at etablere lyskrydset for et stykke tid siden og har også orienteret vores forældre og elever om det. Vi er vildt glad for, at det kommer. Vi håber, at det kan være med til at modvirke farlige situationer, især i morgentrafikken her, siger Gitte Fuglsang Kehl.

Tager et par måneder Arbejdsmændene begyndte at spærre af ved lydkrydset mandag, og arbejdet vil pågå de kommende to måneder cirka, oplyser Jørgen Veisig, chef for center for ejendomme i Faxe Kommune:

- Vi går i gang med lyskrydset nu, og arbejdet vil komme til at et par måneder, siger han.

Han oplyser, at der desuden bliver lavet laver profiler klar til etablering af cykelsti, men selve cykelstien er ikke projekteret endnu og skal indgå i næste års bevillinger.

Arbejdet er en del af den såkaldte trafikhandlingsplan 2021-2024, og krydset er budgetteret til at koste 1,8 million kroner.