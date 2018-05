Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen

Nu kan man virkelig nyde Udsigten

Faxe - 14. maj 2018 kl. 11:11 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har haft besøg af gæster, som har stået lige her og spurgt os, om vi kunne fortælle dem, hvor Faxe Kalkbrud ligger. Nu skulle det være lige til at finde ud af.

Daglig leder Morten Romme lægger ikke skjul på, at der er blevet løbet stærkt for at få alting til at være på plads til indvielsen af Café Udsigten på Danhostel Faxe Vandrerhjem.

- Men jeg tror også på, at det bliver et godt sted - og med terrassen som prikken over i'et kan det næsten kun gå godt, tilføjer han.

Også borgmester Ole Vive holdt tale ved indvielsen:

- Nu er det endelig lykkedes at få Kulturstrøget til at gå fra Vinkældertorvet til Kalkbruddet. Faxe By har altid ligget med ryggen til kalkbruddet. Nu er der blevet åbnet op; jeg håber og tror, det bliver godt.

Indvielsen var begunstiget af det smukkeste forårsvejr;

- Men caféen har lokaler inde og borde og stole ude på terrassen. Skulle vi have selskab i selve caféen, så finder vi altid et andet lokale, lover Morten Romme.

Det var noget ganske særligt, da Faxe Vandrerhjem i 1990 overgik fra Faxe Erhvervsforening til at være en socialøkonomisk virksomhed. Jette Poulsen var vandrerhjemmets første forstander, og hun var også med til indvielsen lørdag eftermiddag.

- Vandrerhjemmet var dengang et forsøgsprojekt for fysisk og psykisk handicappede. Det har glædet os i Faxe Erhvervsforening at se, hvordan projektet har udviklet sig i positiv retning; også selvom tiderne har ændret sig, og det, vi ser i dag er en noget reduceret udgave af den fremragende idé, Jette Poulsen fostrede, siger Ib Elberg.

Caféens menu rummer nu mere end blot kaffe og kage, omend menukortet er holdt relativt simpelt. Ganske med vilje.

- Vi har prøvet at være realistiske og sammensætte en menu, vi kan klare. Og vi er åbne overfor forslag til andre retter, men der kommer nok ikke flere at vælge imellem. Det er igen det her med, at Faxe Vandrerhjem er noget ganske særligt, tilføjer Morten Romme.

Og så var de r ikke andet tilbage end at sige et trefoldigt leve, klippe snoren - og nyde Udsigten.

Faxe Vandrerhjem kan i øvrigt i år fejre 80-års fødselsdag. Det bliver fejret til sankthans.

