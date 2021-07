Nu kan man søge tilskud til bredbånd

Sidste år fik tre større projekter i Faxe Kommune støtte. Man skal være flere sammen om at søge. Man kan ikke søge puljen som en enkeltstående adresse, men man skal gå sammen i lokalområdet, hvis dækningen er dårlig og ønsker at søge om statslig tilskud. Får man tilsagn om tilskud fra staten giver kommunen også et tilskud.

På kortudsnittet over adresser på kan man se en masse gule prikker, fordelt i Faxe Kommune. De betyder, at den pågældende adresse er tilskudsberettiget og at der højst er 10 Mbit/s i download eller 2 Mbit/s i upload på adressen.

Vigtige frister for ansøgning til puljen er 9. august, hvor der er frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet. 20. september er der frist for at annoncere et bredbåndsprojekt, og 25. oktober er der frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i år.