Se billedserie Pop-op-restauranten åbnede onsdag med en takke-middag for alle medarbejderne på Lystrup og Jomfruens Egede Godser, og fra Grundlovsdag fredag er der åbent for alle til både frokost og aften. Foto: Morten Chas Overgaard

Nu kan du spise lækker mad i endnu lækrere omgivelser

Det er svært at finde spisesteder med flottere udsigt til den sydsjællandske natur, end på den nyåbnede sommerrestaurant på Jomfruens Egede.

Faxe - 06. juni 2020 Af Morten Chas Overgaard

Idyllen er ikke svær at få øje på, når man sidder ved et lille bord med kølig hvidvin i glasset og lader øjnene vandre udover landskabet fra plænen på bagsiden af Jomfruens Egede Gods.

Og hvor det før har været forbeholdt dem, der lejede festlokalerne i forbindelse med bryllupper eller fødselsdage, kan den lækre mad nu nydes af hele familien i de fantastiske omgivelser.

Grundlovsdag åbnede Sommerrestauranten på Jomfruens Egede nemlig for offentligheden, og den kommer til at være åben hele sommeren.



Der er masser af plads mellem bordene og gæsterne kan nyde udsigten til den fantastiske natur, der omgiver Jomfruens Egede gods. Foto: Morten Chas Overgaard



Selvom omgivelserne giver en følelse af, at man er en del af det finere borgerskab, så er stemningen uformel, og det er også meningen, for sommerrestauranten er for alle, der sætter pris på god mad.

- Man skal bare kunne komme her med familien, når man vil have noget rigtig lækker mad. Vi har både åbent til frokost og aften, og der er også mulighed for at få en drink efter maden, fortæller Joachim Greve Moltke, der ejer Jomfruens Egede.

Sommerrestauranten var også åben i tre uger sidste år, men denne gang er afsættet et andet. For hvor restauranten sidste år udnyttede pausen i en ellers travl bryllupssæson, så er den i år hovedattraktionen på Jomfruens Egede.

Direktør Sofie Brich kom til i starten af marts, og umiddelbart efter kunne hun på statsministerens pressemøde se hele bryllupssæsonen forsvinde ud i corona-tågerne.



Ejer af Lystrup og Jomfruens Egede godser, Joachim Greve Moltke, og direktør, Sofie Brich, inviterede onsdag hele personalet og deres familier med til prøvemiddag som tak for deres hårde arbejde. Foto: Morten Chas Overgaard



- En ting er at drive en sommerrestaurant i tre uger, men det er noget andet at skulle leve af det hen over en hel sommer. Vi er gode til at afholde bryllupper, og nu skal vi bevise, at vi også kan drive restaurant, fortæller Sofie Brich, der høster stor ros fra sin chef:

- Man kan vælge mellem at sætte sig ned og tude, eller man kan tage skeen i den anden hånd og finde ud af, hvordan man kommer videre, og der har Sofie været god til at tage springet og sige »Nu gør vi det«, siger Joachim Greve Moltke.

Kærlighed til maden I køkkenvognen tryller Gustaf Carlsen Stenbøg og Chris von Bruhn Krarup, der til daglig svinger panderne på Retour i København, og selvom priserne på Jomfruens Egede ikke når samme højder, som københavner-resturanten, så er kærligheden til håndværket og de gode råvarer ikke blevet mindre hos de to kokke.

- Som københavner er det fedt at komme ud og få lidt luft under vingerne, specielt her under corona-krisen, der er det altså dejligt at komme lidt væk. Her er, hvad vi skal bruge, så det er et lækkert afbræk fra liver derhjemme, fortæller Gustaf Carlsen Stenbøg, mens han anretter de sidste af forretterne.



Maden bliver lavet i køkkenvognen og anrettet på bordet udenfor af Gustaf Carlsen Stenbyg (billedet) og Chris von Bruhn. Foto: Morten Chas Overgaard



Hvis man har lyst til at overnatte på godset, er der også rig mulighed for at blive en oplevelse rigere. Man kan leje et af de smukke værelser, der er rige på historie, men man kan også slå sig ned i Egede Village, hvor der er slået telte op. Ordet »telte« er dog måske en smule underdrevet, for der er både elektrisk lus, stik til opladning af telefoner og eget toilet og bad beliggende inde i skoven.



I Egede Village kan man bo i telt, men selvom det måske kan lyde lidt festival-agtigt, så byder teltene på stik til telefonen, elektrisk lys, slåbrok og eget toilet og bad. Foto: Morten Chas Overgaard



Skulle man savne udsigt på badeværelset, er der også mulighed for at iføre sig sin slåbrok og tage turen ned til det opvarmede spabad med tilhørende sauna med panorama-udsigt.



Hvis man gerne vil overnatte, kan man også vælge at benytte den opvarmede spa og saunaen med panoramaudsigt over det sydsjællandske landskab. Foto: Morten Chas Overgaard



Sommerrestauranten har åbent for frokost fra klokken 12 frem til klokken 15, og fra 17.30-21.00 serverer køkkenet sin aftenmenu. Skulle man dog stadig have lyst til en drink at gå hjem på, så lukker baren først klokken 24.

Man kan læse meget mere om restauranten og resten af godset på www.jomfruensegede.dk, og man kan se flere billeder ve at klikke på billedet øverst i denne artikel.