Nu kan du få penge for at passe dine egne børn

- For mig at se, rammer det her forslag socialt skævt, og det øger uligheden. Forslaget er ikke rettet mod folk på overførselsindkomst, folk, der har boet i Danmark i under syv af de seneste otte år, eller folk, der ikke er etniske danskere. Der ligger selvfølgelig en god logik i, at man skal have tilstrækkelige danskkundskaber, men i det her forslag gælder det alene de borgere, der ikke kommer fra EU-lande. Vi har i særdeleshed borgere, der er kommet til fra Østeuropa, og det er vel lige svært at lære dansk om man taler kurdisk eller polsk. Forældre kan sagtens vælge at passe deres barn selv - det her handler om, hvorvidt man skal have penge for det, og jeg ser ingen grund til, at vi skal give de velbjergede muligheden for at gå hjemme og få tilskud for at passe deres børn, sagde Henrik Friis til byrådsmødet.