Den »levende« dinosaur er ikke en fast del af udstillingen, men fra tid til anden stikker den snuden forbi og brøler af både børn og voksne.Foto: Geomuseum Faxe

Nu huserer dinoerne i Faxe

Nu kan du endelig opleve dinosaurer på Geomuseum Faxe, hvor udstillingen DinosaurLiv netop er åbnet.

Faxe - 22. maj 2020 kl. 18:11 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dinosaurerne har indtaget Geomuseum Faxe, og fremover er der masser af både dinosaurer og aktiviteter for både børn og voksne på museet på kanten af Kalkbruddet.

Overalt er der dinosaurknogler og spændende historier om de forhistoriske væsener, og hvis man er heldig, kan man også møde en »næsten levende« dinosaur.

Udstillingen er lavet i samarbejde med Sebastian Klein og på skærme blandt kæmpe skeletter og dinosauræg fortæller den folkekære skuespiller og tv-vært om de fascinerende, og nu uddøde, dyr.

Han skulle egentlig selv have været til stede til åbningen, men på grund af situationen valgte museet at flyve lidt under radaren i forhold til åbningen af udstillingen.

- Det var jo egentlig planen, at vi skulle have holdt den helt store åbning, hvor borgmesteren skulle tale, og hvor børnene kunne møde Sebastian Klein, men det er desværre ikke sådan situationen er i øjeblikket. I stedet holdt vi det stille og roligt, og fredag har vi haft en dejlig dag med mange gæster, fortæller Peter Gravlund Nielsen, der dog understreger, at man ikke har haft tæt på de 110 gæster ad gangen, som museet efter reglerne må have.

Museet fokuserer på at opfylde alle krav i forhold til sikkerhed og ansvarlighed, og derfor er der også foretaget små justeringer i udstillingen, men det meste er som planlagt.

Fossiljagterne fortsætter sideløbende med udstillingen, så man også selv kan gøre et forsøg på at udgrave fossiler. På grund af de nye regler er der dog nogle begrænsninger på, hvor store holdene må være, så det er en god idé at bestille tid på www.geomuseumfaxe.dk, inden man dukker op.

Støttekort og godt tilbud Geomuseum Faxe er sammen med resten af Østsjællands Museum blevet hårdt ramt af krisen, og selvom en genåbning efterhånden er inden for rækkevidde, så byder fremtiden stadig på udfordringer for museet.

- Vi kan ikke komme udenom, at det her kommer til at betyde noget for vores økonomi. Hvor meget ved vi ikke endnu, for vi ved ikke, hvor mange der kommer og besøger os det næste stykke tid, men vi har nogle udfordringer i forhold til, hvor mange der for eksempel kan komme med på fossiljagter, eller ned i undergrunden på Stevnsfortet ad gangen, fortæller Peter Gravlund Nielsen.

For at indhente noget af det tabte, tilbyder Østsjællands Museum derfor et »støtteårskort«, der gælder både til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Geomuseum Faxe og til Østsjællands Museum i Faxe, når de åbner.

Kortet koster 390 kroner, og det gælder resten af 2020 og hele 2021, så hvis man er glad for de lokale museer, så er der penge at spare.

- Det er et forsøg på at hente noget af det tabte, men folk skal også samtidig have noget ud af det, så vi kombinerer det med et godt tilbud, siger Peter Gravlund.

Geomuseum Faxe har åbent både i weekenden og i hverdagene, og der er gratis adgang for børn, ligesom der er gratis parkering.