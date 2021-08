Se billedserie Baneformand Jørgen Larsen (tv), indehaver af Totalbyg Niels Jeppesen, cheftræner Jens Gylling og bestyrelsesmedlemmene Hans Erik Petersen, Ole Clasen og Flemming Støiholm, der er formand, deltog alle da gravearbejdet begyndte tirsdag eftermiddag. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu får Haslev en ny tennishal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu får Haslev en ny tennishal

Faxe - 26. august 2021 kl. 06:50 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Byggeriet af Haslev Tennisklubs nye hal er gået i gang efter et kæmpestort arbejde i bestyrelsen, der glæder sig meget over lokale fonde.

N.J. Totalbyg fra Teestrup satte tirsdag eftermiddag gravemaskinerne i gang på grunden, hvor Sofiendalskolens cykelskure lå.

Den lokale bygningskonstruktør Bent Sørensen har slået stregerne, og til marts næste år står Haslev Tennisklubs nye hal klar med to baner til medlemmerne.

Hallen bliver 37 gange 37 meter stor, svarende til knap 1.400 kvadratmeter, og den nye tennishal bliver et kæmpestort aktiv for klubben.

- Hver gang, det står ned i stænger, så må vi aflyse kampe. Det skete også onsdag eftermiddag, hvor der skulle spilles på hjemmebane med +65 holdet og juniorernes U14, siger Flemming Støiholm, der er formand for Haslev Tennisklub.

- Hallen får meget stor betydning for alle vores spillere. Især ungdomsspillerne, som vi har måtte fragte otte kilometer frem og tilbage til »Røde Hus« på Vordingborgvej 365. Det har konkret betydet, at antallet af ungdomsspillere er faldet fra næsten 40 om sommeren til bare 12 i vintersæsonen, fortæller cheftræner Jens Gylling.

Den indendørs tennisbane i laden Røde Hus ligger øst for Høsten, hvor klubben har lejet sig ind hos Bregentved Gods i de seneste 10 år.

- Den lejeaftale ophører, og nu får vi to baner i stedet for én - bare 150 meter fra vores klubhus her i Haslev, siger Flemming Støiholm, der har meget store forventninger til fremtiden:

- Vi har aldrig før haft så stor en ungdomsafdeling, som vi har lige nu. Vi har 60 unge mennesker på listen. Det er helt vildt, så meget det blomstrer med de unge.

Der er blevet spillet tennis i 10 graders frost i Røde Hus, og den nye tennishal i Haslev får heller ikke nogen form for opvarmning.

- Det er ikke en økonomisk mulighed for os. Med det byggebudget, som vi har nu, ender den samlede pris lige under fire millioner kroner. Og hvis der skulle isoleres og varmes op, så havde det kostet os yderligere et par millioner kroner. Haslev Tennisklub kommer til at eje den nye hal, og det vil koste os 50.000 kroner ekstra hvert år at drive klubben, som vi skal have ind igennem flere medlemmer eller sponsorer, siger formanden.

- Vi mister stort set det halve lokaletilskud. Og vi har fået en merpris på hallen på 300.000 kroner, fordi materialepriserne er steget. 106.000 kroner for stålet alene. Og så skal der nu i 2021 være godkendte beregninger fra en statiker, en ingeniør og en brandrådgiver, og alene beregningerne koster 165.000 kroner, fortæller Jørgen Larsen, der som tidligere elinstallatør har kunnet bidrage med sin viden i planlægningen af byggeriet.

- Byens borgere er glade for, at kommunen har revet de cykelskure ned. Der har jo lige været en retssag om det, der er foregået i det skuret, tilføjer Jørgen Larsen.

Svær finansiering Haslev Tennisklub har selv sparret 300.000 kroner op til den nye hal, og der er lånt 3,3 millioner kroner på en kommunal lånegaranti, der koster 16.000 kroner årligt.

- Jeg har søgt 14 forskellige fonde om i alt 1,5 millioner kroner. Det har været benhårdt arbejde, og vi er overraskede over, hvor mange afslag, vi har fået fra de store fonde, som her efter corona kun støtter aktiviteter der foregår udendørs. Heldigvis har vi fået 100.000 kroner fra DIF og DGI´s foreningspulje, og så er der kommet 60.000 kroner fra Præstø Brand og 15.000 kroner fra Danske Bank. Det er så skønt, at de lokale fonde støtter op om projektet, siger formanden, der også drømmer og to padeltennisbaner.