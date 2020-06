Nu får Dalby lyskryds på Vordingborgvej

Der skæres i asfalten og naboen på Vordingborgvej i Dalby, Arne Rohde, er meget glad for, at der nu langt om længe kommer et lysreguleret kryds ved Karisevej og Babberupvej.

- Det har vi ventet på i de 41 år, jeg har boet her, for der er sket så mange farlige uheld i det kryds. Jeg var selv formand for teknisk udvalg i Rønnede Kommune fra 1998 til 2002, dengang hvor Vordingborgvej var under amtsrådet, hvor jeg også kæmpede for krydset, og nu bliver det heldigvis lavet, siger den radikale ekspolitiker Arne Rohde, der i 2015 stiftede Dalby & Omegns Borgerforening, som også har kæmpe for lyskrydset, der nu finansierets for cirka to millioner kommunale kroner.