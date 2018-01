Avisen besøgte værestedet Perlen i oktober sidste år, i de »midlertidige« lokaler i Jernbanegade i Haslev. Brugerne var skuffede over, at udsigten til at få et bedre og permanent sted at være var lange. Til april 2018 er der forhåbentlig taget en endelig beslutning om permanent placering af Perlen. Foto: Kathrine Harvey

Nu er køreplanen lagt for Perlens fremtid

- Det er vigtigt for os at sikre os et sammenhængende værestedstilbud i Haslev by. Vi er i gang med en analyse, som skal danne baggrund for, hvordan vi differentierer de to nuværende tilbud: Perlen og Café Paraplyen, som kommunen giver driftstilskud til, så de dækker behovet bedst muligt for de borgere, der bruger dem. Jeg har selv en hypotese om, at vi ved at lavet et lidt anderledes tilbud end det nuværende Perlen, kan få kontakt med nogle yngre grupper, som vi ikke ser på vores væresteder i dag. Man kunne forestille sig, at det nye værested for eksempel også skulle holde åbent om aftenen og i weekender, og at der måske også i højere eller mindre grad kunne være bruger- eller foreningsstyret. Hvis vi reproducerer det vi har, så når vi ikke den gruppe af yngre mennesker. Så vi kan lige så godt tænke den slags tanker, når nu vi har fået mulighed for at vende stenen en gang mere, siger Kasper Sonne, centerchef for social, familie og beskæftigelse i Faxe Kommune.