Pga. covid19 var det ikke alle indsamlerne der måtte samles da hjertestarteren var stillet op, men fra venstre ses Hans Pedersen, Jens Thøssing Andersen, Flemming Støiholm (formand), Kaj Dahl, Hjerteforeningen, Jørgen Larsen, Erik Bondo, Bjarne Ølshøj Jensen og Karl Ernst Petersen. Foto: Torkild Svane Kraft

Nu er der en hjertestarter ved Haslev Tennisklub

Faxe - 11. november 2020 kl. 11:57 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Den sidste søndag i august stillede ikke mindre end 16 medlemmer i Haslev Tennisklub op som indsamlere for Hjerteforeningens landsindsamling.

Hvis mindst 15 meldte sig som indsamlere, ville foreningen modtage en hjertestarter med et tilknyttet serviceabonnement. Derfor er der nu hængt en hjertestarter op på klubhuset. Udendørs naturligvis - for så kan alle få fat i hjertestarteren hvis der skulle blive brug for den.

- Haslev Tennisklub har mange ældre medlemmer, og skulle uheldet være ude, så er det rart at have en hjertestarter så tæt på som muligt, men vi håber selvfølgelig aldrig at få brug for den, siger Jørgen Larsen, der er en af de mange seniorer i klubben.

Kaj Dahl, der er næstformand i Hjerteforeningen i Faxe Kommune, takkede de mange medlemmer i Haslev Tennisklub for indsatsen ved landsindsamlingen, og han kunne oplyse, at hvis tennisklubben stiller med bare fem indsamlere til næste år, så sikrer man klubben et serviceabonnement for endnu et år.

Den hjertestarter der nu er sat op ved Haslev Tennisklub har en ServicePlus-aftale der indebærer at starteren er overvåget døgnet rundt og vil blive udskiftet i tilfælde af hærværk eller tyveri.

Samtidig med opsætningen af hjertestarteren har Hjerteforeningen også tilbudt Haslev Tennisklubs medlemmer et hjerteredderkursus, men dette kursus er dog udsat indtil videre på grund af covid19, men lige så snart verden igen er normal, vil kurset blive gennemført, fortalte Kaj Dahl fra Hjerteforeningen.