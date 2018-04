Mikkel Dam er rigtig tilfreds med, at skolerne nu selv får lov til at vurdere, om der skal flere voksne i klasselokalet. Foto: Morten Chas Overgaard

Nu bestemmer skolerne selv

Faxe - 29. april 2018 kl. 16:42 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da skolereformen trådte i kraft, blev der råbt højt fra både lærere, forældre og elever, fordi skoledagene blev markant længere, men nu kan skolerne i Faxe Kommune vælge at afkorte skoledagene, og i stedet have både en lærer og en pædagog i klassen i et tilsvarende timetal.

Den beslutning blev truffet onsdag aften på børn- og læringsudvalgets møde, og udvalgsformand Mikkel Dam (LA) er ovenud tilfreds med beslutningen.

- Det var en af de ting, jeg gik til valg på, og jeg er rigtig glad og tilfreds med, at vi nu har givet ansvaret til dem, der oplever udfordringerne i dagligdagen.

Inden mødet var det ellers center for børn og undervisning, der skulle vurdere, om skolerne kunne gøre brug af ordningen, hvor man i en klasse aflyser timerne i understøttende undervisning, og i stedet supplerer et tilsvarende antal timer med tilstedeværelsen af en pædagog.

Nu er det skolelederen, der sammen med bestyrelsen skal vurdere, om man kan afkorte undervisningen i en klasse, og det betyder, at man kan springe et led over.

Ifølge Kommunernes Landsforening skal der være »voldsomt store problemer i klassen« før man kan bruge folkeskolelovens paragraf 16b til at afkorte skoledagen, men Mikkel Dam mener, at skolerne godt kan vurdere, hvornår de mener, at der er grobund for at få ekstra voksne i et klasselokale.

- Det er efter min mening en vurdering, som de skal tage på skolerne, for de kender situationen bedst. KL har en fortolkning, men ministeren læser reformen anderledes, så man kan måske forestille sig, at man kan bruge dispensationen til at højne kvaliteten i dagligdagen. Personligt mener jeg, at der er tale om særlige omstændigheder, hvis en klasse har faglige udfordringer op til en eksamen, og der kan ordningen give noget mere fleksibilitet i forhold til turboforløb, så alle er klar, siger Mikkel Dam.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der blev bragt i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved Lørdag den 28. april.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink