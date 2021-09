Rambøll-undersøgelse giver Haslev Svømmehal lidt længere tid at leve i, hvis altså man investerer cirka 250.000 kroner årligt frem til 2023 på reparationer. En gennemgribende renovering af den eksisterende svømmehal vil koste mellem 35 og 60 millioner kroner, vurderer Rambøll. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Notat: Svømmehal kan holde sig flydende i længere tid

De sidste tre år er der blevet afsat 10 millioner kroner i budgettet til opsparing til en ny svømmehal i Haslev. En bygningsgennemgang af svømmehallen i 2016, udført af Ingeniørgruppen Vestjylland, pegede på, at bygningerne har en forventet levetid på »op til 10 år«.

I forbindelse med byrådets budgettemadage politikerne byrådet blevet præsenteret for et notat med en ny undersøgelse af svømmehallens bygningsmasse, lavet af Rambøll i august i år.

- Det er rigtigt, at vi, altså kommunen, har bedst Rambøll om at lave en ny undersøgelse. Mange af dem, der passer på hallen til daglig, siger til mig: det er altså ikke så slemt fat, som folk siger. Så vi ville gerne have et eksternt blik på sagerne. Du kan kalde det en ny femårs status, næsten på dato for den foregående undersøgelse, siger Benny Agergaard, der er centerchef for kultur og fritid i Faxe Kommune.

Første rapport skød skævt

Hovedkonklusionen i Rambølls undersøgelse må siges at være, er at svømmehallen stadig har fem-10 år tilbage på bagen. Det er altså fem år længere, end Ingeniørgruppen Vestjylland spåede i rapporten i 2016.

- Som jeg og andre læser Rambølls undersøgelse, så er konklusionen, at den nuværende Haslev Svømmehal har flere år at leve i, end vi først har antaget. Worst case-scenariet i Vestjylland-rapporten spåede jo, at svømmehallen ville være lukket nu, men tværtimod lever og fungerer den jo fint, siger han.

Fem år ekstra minimum

Byrådet har på deres budgettemadag i august fået fremlagt det nye Rambøll-notat med centerchefens vurdering af, at svømmehallens restlevetid er følgende:

- Jeg valgte at præsentere byrådet for et best case-scenario, hvor den nuværende svømmehal kan holde til 2031 og et worst case-scenario, hvor den kan holde til 2026/2027. Det er, hvis man altså investerer samlet cirka 250.000 kroner årligt til og med 2023 i tjek og reparationer af dels konstruktionen under svømmehallen og dels flowet mellem bassinerne, som Rambøll-undersøgelsen anbefaler, siger Benny Agergaard.

- Men det er og bliver et gammelt hus, så det er ikke for ikke at sige, at det ikke er en sag, der presser sig på, for det er det, tilføjer han.

Et enigt byråd stod bag budget 2018, hvor det lev besluttet at afsætte cirka 10 millioner kroner årligt fra 2019 til 2021 som opsparing til en nye svømmehal i Haslev.

Benny Agergaard oplyser, at der for nuværende er sparet helt præcist 32,8 millioner kroner op.

Det er altså penge, der er i kommunekassen, men som også kan bruges på noget andet, hvis flertallet i de nuværende budgetforhandlinger, ønsker det.

Rambøll: Ny svømmehal bliver dyrere

Rambøll-notatet præsenterer også et forslag til, hvad det vil koste at bygge en ny svømmehal. Forslaget bruger svømmehallen Klinten i Store Heddinge på Stevns som sammenligningsgrundlag. Det fremgår af forslaget, at en sådan svømmehal vil koste mellem 120 og 160 million kroner, altså væsentlig mere end de 90 til 120 millioner kroner, man operere med nu.

- Det er rigtigt, at Rambøll har lavet en beregning, hvor de er inspireret af svømmehallen i Store Heddinge, men det er ikke noget, vi har bedt dem om. Så ja, vi har selvfølgelig også noteret os økonomien omkring 120-160 millioner kroner, men jeg har været i kontakt med kollegaer rundt om i andre kommuner, der har svømmehaller til omkring 100 millioner kroner, siger Benny Agergaard

Ønsker ikke et badeland

- Man kan diskutere, hvad der er brug for. Hvis du spørger vores daglige brugere og foreninger, så er det regulær vandtid, de efterspørger. Hvis du fx. kigger til Køge Badeland, så er det ikke sådan et ønske, jeg hører folk have først. Der må gerne være et stort og et lille bassin, og det lille må gerne være lidt bedre og lidt større end det vi har nu. Det er dét, jeg hører af ønsker lige nu. Det forestiller vi os i øvrigt, at vi skal have en dialog med brugerne om senere i processen, tilføjer han.

Han oplyser, at ønskescenariet vil være, at man kan opretholde driften af den nuværende svømmehal indtil den nye svømmehal er klar til brug.

- Det burde være muligt, siger centerchefen, der i øvrigt også kan oplyse, at kommunen i øjeblikket arbejder med andre muligheder for drift af svømmehallen.